Временный поверенный допустил депортацию россиян из Латвии

5 октября в управления по делам гражданства и миграции Латвии сообщили об отправке гражданам РФ, которые проживают в стране, 3255 писем с информацией об истечении срока действия вида на жительство. Россияне должны покинуть республику до 30 ноября 2023 г. Уточняется, что эти люди не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС или заявку для повторного экзамена по латышскому языку.