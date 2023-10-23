Временный поверенный допустил депортацию россиян из Латвии
Временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков не исключает возможность депортации россиян из республики, об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.
5 октября в управления по делам гражданства и миграции Латвии сообщили об отправке гражданам РФ, которые проживают в стране, 3255 писем с информацией об истечении срока действия вида на жительство. Россияне должны покинуть республику до 30 ноября 2023 г. Уточняется, что эти люди не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС или заявку для повторного экзамена по латышскому языку.
«Очевидно, таким образом нашим согражданам недвусмысленно дают понять, что в Латвии им больше не рады. По сути, это такая форма понуждения к самостоятельному отъезду. Что касается перспектив депортаций, то такая вероятность, безусловно, есть, и она вполне реальна», – рассказал он.
Число россиян, объявленных в Латвии «вне закона», считает Зыков, может вырасти, а в конечном счете все будет зависеть от «задачи», спущенной сверху чиновникам на местах, и настроя, с которым те будут ее выполнять.
«В свою очередь мы не теряем надежды, что здравый смысл все же возобладает и власти Латвии не допустят скатывания к ситуации полномасштабной гуманитарной катастрофы», – сказал он.
В сентябре 2022 г. латвийский парламент одобрил поправки, сокращающие срок выданных россиянам постоянных видов на жительство до 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. МИД РФ назвал эти поправки дискриминационными.
С первой попытки экзамен по латышскому языку не сдали 61% граждан России, сообщалось 4 сентября. По данным LSM, всего на проверку знания языка были записаны 13 147 россиян, из которых на тестирование пришел только 11 301 человек. На пересдачу уже записались 6500 граждан России.
14 сентября сейм продлил на два года срок, в течение которого россияне могут сдать языковой экзамен. В результате не сдавшие экзамен с первого раза или отсутствующие по уважительной причине смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года. За этот период они должны выучить язык и успешно сдать тест.