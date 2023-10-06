МИД РФ заявил о готовности принять россиян в случае выселения из Латвии

14 сентября сейм продлил на два года срок, в течение которого россияне могут сдать языковой экзамен. В результате не сдавшие экзамен с первого раза или отсутствующие по уважительной причине смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года. За этот период они должны выучить язык и успешно сдать тест.