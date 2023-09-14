Сейм Латвии утвердил отсрочку для сдачи языкового экзамена для граждан России

Теперь россияне, которые не сдали или не явились по уважительной причине до 1 сентября на экзамен для получения ВНЖ, смогут подать заявление на полученного временного ВНЖ на два года. За этот период заявитель обязуется выучить язык и успешно сдать тест. Как отмечается, у заявителей останется право на трудоустройство без ограничений и на получение услуг, предоставляемых государством, в том числе пенсий и пособий.