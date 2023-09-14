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Сейм Латвии утвердил отсрочку для сдачи языкового экзамена для граждан России

Ведомости

Сейм (парламент) Латвии одобрил поправки, которые продлевают для проживающих в республике граждан России на два года срок, в течение которого те могут сдать экзамен на знание латышского языка, передает Delfi.

Теперь россияне, которые не сдали или не явились по уважительной причине до 1 сентября на экзамен для получения ВНЖ, смогут подать заявление на полученного временного ВНЖ на два года. За этот период заявитель обязуется выучить язык и успешно сдать тест. Как отмечается, у заявителей останется право на трудоустройство без ограничений и на получение услуг, предоставляемых государством, в том числе пенсий и пособий.

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Разработать такие поправки ранее в августе поручило правительство Латвии на закрытом заседании. Глава МВД страны Марис Кучинскис рассказал тогда, что порядка 10 000 россиян либо не сдали экзамен, либо вообще не отправили каких-либо документов. Все они после 1 сентября могли получить предписание покинуть республику – соответствующие поправки в закон латвийский парламент принял еще в сентябре прошлого года.

МИД России называл эти поправки дискриминационными и попирающими основополагающие международно-правовые нормы. МИД также подчеркнул, что все случаи дискриминации россиян и представителей российской диаспоры в Латвии фиксируются. Министерство также помогает добровольному возвращению россиян на Родину. 

5 сентября СМИ сообщили, что 61% из 25 316 граждан России, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя эти данные, говорила, что обратится в ООН и Совет Европы (СЕ) из-за ситуации вокруг экзамена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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