Сейм Латвии утвердил отсрочку для сдачи языкового экзамена для граждан России
Сейм (парламент) Латвии одобрил поправки, которые продлевают для проживающих в республике граждан России на два года срок, в течение которого те могут сдать экзамен на знание латышского языка, передает Delfi.
Теперь россияне, которые не сдали или не явились по уважительной причине до 1 сентября на экзамен для получения ВНЖ, смогут подать заявление на полученного временного ВНЖ на два года. За этот период заявитель обязуется выучить язык и успешно сдать тест. Как отмечается, у заявителей останется право на трудоустройство без ограничений и на получение услуг, предоставляемых государством, в том числе пенсий и пособий.
Разработать такие поправки ранее в августе поручило правительство Латвии на закрытом заседании. Глава МВД страны Марис Кучинскис рассказал тогда, что порядка 10 000 россиян либо не сдали экзамен, либо вообще не отправили каких-либо документов. Все они после 1 сентября могли получить предписание покинуть республику – соответствующие поправки в закон латвийский парламент принял еще в сентябре прошлого года.
МИД России называл эти поправки дискриминационными и попирающими основополагающие международно-правовые нормы. МИД также подчеркнул, что все случаи дискриминации россиян и представителей российской диаспоры в Латвии фиксируются. Министерство также помогает добровольному возвращению россиян на Родину.
5 сентября СМИ сообщили, что 61% из 25 316 граждан России, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя эти данные, говорила, что обратится в ООН и Совет Европы (СЕ) из-за ситуации вокруг экзамена.