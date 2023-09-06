МИД назвал дискриминационными поправки в миграционное законодательство Латвии

В сентябре 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым срок выданных россиянам постоянных видов на жительство истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе подтвердить знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. россиянам дали возможность получить временный вид на жительство на два года, чтобы подготовиться и сдать экзамен на знание латышского языка. 4 сентября сообщалось, что экзамен по латышскому языку не сдали с первой попытки 61% граждан России.