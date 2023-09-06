МИД назвал дискриминационными поправки в миграционное законодательство Латвии
Принятые поправки в миграционное законодательство Латвии носят дискриминационный характер и попирают основополагающие международно-правовые нормы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Принятые в сентябре поправки в миграционное законодательство Латвии, несомненно, носят дискриминационный характер, грубейшим образом попирая основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие», – заявила Захарова.
Представитель МИДа также подчеркнула, что все случаи дискриминации россиян и представителей российской диаспоры в Латвии фиксируются. Министерство также помогает добровольному возвращению россиян на Родину. Такие переселенцы получают разнообразную поддержку, включая единовременные пособия, помощь с трудоустройством и временным жильем, право на беспошлинный ввоз транспортных средств и другое.
В сентябре 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым срок выданных россиянам постоянных видов на жительство истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе подтвердить знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. россиянам дали возможность получить временный вид на жительство на два года, чтобы подготовиться и сдать экзамен на знание латышского языка. 4 сентября сообщалось, что экзамен по латышскому языку не сдали с первой попытки 61% граждан России.