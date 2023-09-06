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Политика

МИД назвал дискриминационными поправки в миграционное законодательство Латвии

Ведомости

Принятые поправки в миграционное законодательство Латвии носят дискриминационный характер и попирают основополагающие международно-правовые нормы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Принятые в сентябре поправки в миграционное законодательство Латвии, несомненно, носят дискриминационный характер, грубейшим образом попирая основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие», – заявила Захарова.

Представитель МИДа также подчеркнула, что все случаи дискриминации россиян и представителей российской диаспоры в Латвии фиксируются. Министерство также помогает добровольному возвращению россиян на Родину. Такие переселенцы получают разнообразную поддержку, включая единовременные пособия, помощь с трудоустройством и временным жильем, право на беспошлинный ввоз транспортных средств и другое.

В сентябре 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым срок выданных россиянам постоянных видов на жительство истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе подтвердить знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. россиянам дали возможность получить временный вид на жительство на два года, чтобы подготовиться и сдать экзамен на знание латышского языка. 4 сентября сообщалось, что экзамен по латышскому языку не сдали с первой попытки 61% граждан России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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