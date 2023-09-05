Больше половины россиян с первой попытки не сдали экзамен по латышскому языку

22 сентября 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым срок выданных россиянам постоянных видов на жительство истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе подтвердить знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. правительство Латвии поручило министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым у проживающих в Латвии граждан России появится возможность получить временный вид на жительство на два года. За это время они должны сдать экзамен на знание латышского языка. Посольство РФ назвало новые правила предоставления ВНЖ россиянам в Латвии дискриминационными.