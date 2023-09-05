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Больше половины россиян с первой попытки не сдали экзамен по латышскому языку

Ведомости

61% граждан России, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза, сообщил портал LSM со ссылкой на руководителя латвийского госцентра содержания образования Лиене Вороненко.

Экзамен необходим для продления постоянного вида на жительство. С 11 апреля по 29 августа на него зарегистрировались 13 147 россиян, однако на испытание явился 11 301 человек. Из них на первый этап зарегистрировались 7383 человека, на второй – 3918 человек. Заявки на повторную проверку, которая пройдет с 4 сентября по 30 ноября, подал 6501 человек.

22 сентября 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым срок выданных россиянам постоянных видов на жительство истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе подтвердить знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. правительство Латвии поручило министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым у проживающих в Латвии граждан России появится возможность получить временный вид на жительство на два года. За это время они должны сдать экзамен на знание латышского языка. Посольство РФ назвало новые правила предоставления ВНЖ россиянам в Латвии дискриминационными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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