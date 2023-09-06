Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

В сентябре 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым срок выданных россиянам постоянных видов на жительство истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе подтвердить знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. правительство Латвии поручило министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым у проживающих в Латвии граждан России появится возможность получить временный вид на жительство на два года. За это время они должны сдать экзамен на знание латышского языка.