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Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

Ведомости

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что обратится в ООН и Совет Европы (СЕ) из-за ситуации вокруг экзамена по латышскому языку, который должны сдать проживающие в Латвии россияне с видом на жительство.

5 сентября СМИ сообщили, что 61% из 25 316 граждан России, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза. 

Москалькова обратила внимание на то, что большинство этих людей – пенсионеры, проживающие в Латвии со времен СССР. Сдать такой экзамен им непросто, а при повторном провале их ждет депортация.

«Считаю умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека. Буду обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно – пожилого возраста», – написала она в своем Telegram-канале.

С 11 апреля по 29 августа на экзамен по латышскому языку зарегистрировались 13 147 россиян, однако на испытание явился 11 301 человек. Из них на первый этап зарегистрировались 7383 человека, на второй – 3918 человек. Заявки на повторную проверку, которая пройдет с 4 сентября по 30 ноября, подал 6501 человек.

В сентябре 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым срок выданных россиянам постоянных видов на жительство истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе подтвердить знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. правительство Латвии поручило министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым у проживающих в Латвии граждан России появится возможность получить временный вид на жительство на два года. За это время они должны сдать экзамен на знание латышского языка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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