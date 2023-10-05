Латвия может обязать покинуть страну более 3200 россиян
Управление по делам гражданства и миграции Латвии направило гражданам России, которые проживают в стране, 3255 писем с информацией об истечении срока действия вида на жительство. Об этом сообщила глава управления Майра Розе, передает портал латвийского радио и телевидения LSM.
«Согласно пункту закона об иммиграции, срок постоянного вида на жительство истек 2 сентября этого года. Следовательно, эти люди должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 г.», – сказала она.
По словам Розе, все эти люди не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС или заявку для повторного экзамена по латышскому языку. Ранее сообщалось, что общее число таких россиян составляет 3541 человек. Розе пояснила, что еще у 200 россиян нет задекларированного места жительства, и потому с ними невозможно связаться. Остальные же в настоящее время находятся за пределами республики, добавила Розе.
В сентябре 2022 г. латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, сокращающие срок выданных россиянам постоянных видов на жительство до 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2.
МИД РФ назвал эти поправки дискриминационными и попирающими основополагающие международно-правовые нормы. 4 сентября сообщалось, что с первой попытки экзамен по латышскому языку не сдали 61% граждан России. По данным LSM, всего на проверку знания языка были записаны 13 147 россиян, из которых на тестирование пришли только 11 301 человек. На пересдачу уже записалось 6500 граждан России.
14 сентября сейм одобрил поправки, продлевающие на два года срок, в течение которого россияне могут сдать языковой экзамен. В результате те, которые не сдали или не явились по уважительной причине до 1 сентября на экзамен, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года. За этот период заявитель обязуется выучить язык и успешно сдать тест.