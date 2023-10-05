Латвия может обязать покинуть страну более 3200 россиян

По словам Розе, все эти люди не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС или заявку для повторного экзамена по латышскому языку. Ранее сообщалось, что общее число таких россиян составляет 3541 человек. Розе пояснила, что еще у 200 россиян нет задекларированного места жительства, и потому с ними невозможно связаться. Остальные же в настоящее время находятся за пределами республики, добавила Розе.