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Общество

Латвия может обязать покинуть страну более 3200 россиян

Ведомости

Управление по делам гражданства и миграции Латвии направило гражданам России, которые проживают в стране, 3255 писем с информацией об истечении срока действия вида на жительство. Об этом сообщила глава управления Майра Розе, передает портал латвийского радио и телевидения LSM.

«Согласно пункту закона об иммиграции, срок постоянного вида на жительство истек 2 сентября этого года. Следовательно, эти люди должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 г.», – сказала она.

По словам Розе, все эти люди не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС или заявку для повторного экзамена по латышскому языку. Ранее сообщалось, что общее число таких россиян составляет 3541 человек. Розе пояснила, что еще у 200 россиян нет задекларированного места жительства, и потому с ними невозможно связаться. Остальные же в настоящее время находятся за пределами республики, добавила Розе. 

В сентябре 2022 г. латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, сокращающие срок выданных россиянам постоянных видов на жительство до 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. 

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МИД РФ назвал эти поправки дискриминационными и попирающими основополагающие международно-правовые нормы. 4 сентября сообщалось, что с первой попытки экзамен по латышскому языку не сдали 61% граждан России. По данным LSM, всего на проверку знания языка были записаны 13 147 россиян, из которых на тестирование пришли только 11 301 человек. На пересдачу уже записалось 6500 граждан России.  

14 сентября сейм одобрил поправки, продлевающие на два года срок, в течение которого россияне могут сдать языковой экзамен. В результате те, которые не сдали или не явились по уважительной причине до 1 сентября на экзамен, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года. За этот период заявитель обязуется выучить язык и успешно сдать тест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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