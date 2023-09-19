Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

В сентябре 2022 г. латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, сокращающие срок выданных россиянам постоянных видов на жительство до 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. МИД РФ назвал эти поправки дискриминационными и попирающими основополагающие международно-правовые нормы. 4 сентября сообщалось, что с первой попытки экзамен по латышскому языку не сдали 61% граждан России. 14 сентября сейм одобрил поправки, продлевающие на два года срок, в течение которого россияне могут сдать языковой экзамен.