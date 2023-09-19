Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии будет следить за тем, чтобы никто из порядка 3600 россиян, которым, вероятно, будет предписано покинуть Латвию, не оказался в Эстонии. Об этом сообщил портал ERR.
«На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать», – пояснил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.
Глава МВД заявил, что не знает, как латвийцы смогут организовать процесс депортации. Тем не менее он подчеркнул, что Эстония не примет российских граждан.
«Им нужен вид на жительство, чтобы жить здесь, и все остальные права и условия должны быть соблюдены. Но мы ввели санкции против российских граждан, мы не собираемся им этого давать», – заявил Ляэнеметс.
По информации портала, около 3600 россиян, постоянно проживающих в Латвии, могут получить на этой неделе письмо с предписанием покинуть страну в течение 90 дней.
В сентябре 2022 г. латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, сокращающие срок выданных россиянам постоянных видов на жительство до 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. МИД РФ назвал эти поправки дискриминационными и попирающими основополагающие международно-правовые нормы. 4 сентября сообщалось, что с первой попытки экзамен по латышскому языку не сдали 61% граждан России. 14 сентября сейм одобрил поправки, продлевающие на два года срок, в течение которого россияне могут сдать языковой экзамен.