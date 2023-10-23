Суд арестовал журналистку «Радио Свобода» Курмашеву
Советский районный суд Казани арестовал журналистку «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом) Алсу Курмашеву до 5 декабря, передает «Интерфакс».
19 октября Курмашева была задержана в Татарстане по подозрению в отказе от представления документов для дальнейшего включения в реестр иноагентов (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет и штраф в размере до 300 000 руб.
Комментируя задержание, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не следят за подробностями дела Курмашевой и ничего об этом не знают. Песков также подчеркнул, что в России нет «никакой кампании по преследованию граждан США». «Есть граждане США, которые нарушают закон. В их отношении применяются законные меры. Другой какой-то кампании нет. Говорить об этом считаем неуместным», – добавил он.
Алсу Курмашева окончила Казанский федеральный университет по специальности «Филология» и Нью-Йоркский университет в Праге – по «Деловому администрированию». Она обладает российско-американским гражданством и вместе с семьей на постоянной основе проживает в Чехии. В конце мая она приехала в Россию по семейным обстоятельствам. В «Радио свобода» Курмашева работает с 1998 г. и занимает должность редактора русскоязычной интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесена в реестр иноагентов).
В «Радио свобода» Курмашева работает с 1998 г. и занимает должность редактора русскоязычной интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесена в реестр иноагентов). Среди основных тем, на которые писала Курмашева – проблемы нацменьшинств в Татарстане и Башкортостане.
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