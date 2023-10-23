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Суд арестовал журналистку «Радио Свобода» Курмашеву

Ведомости

Советский районный суд Казани арестовал журналистку «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом) Алсу Курмашеву до 5 декабря, передает «Интерфакс». 

19 октября Курмашева была задержана в Татарстане по подозрению в отказе от представления документов для дальнейшего включения в реестр иноагентов (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет и штраф в размере до 300 000 руб. 

Комментируя задержание, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не следят за подробностями дела Курмашевой и ничего об этом не знают. Песков также подчеркнул, что в России нет «никакой кампании по преследованию граждан США». «Есть граждане США, которые нарушают закон. В их отношении применяются законные меры. Другой какой-то кампании нет. Говорить об этом считаем неуместным», – добавил он. 

Алсу Курмашева окончила Казанский федеральный университет по специальности «Филология» и Нью-Йоркский университет в Праге – по «Деловому администрированию». Она обладает российско-американским гражданством и вместе с семьей на постоянной основе проживает в Чехии. В конце мая она приехала в Россию по семейным обстоятельствам. В «Радио свобода» Курмашева работает с 1998 г. и занимает должность редактора русскоязычной интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесена в реестр иноагентов). 

В «Радио свобода» Курмашева работает с 1998 г. и занимает должность редактора русскоязычной интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесена в реестр иноагентов). Среди основных тем, на которые писала Курмашева – проблемы нацменьшинств в Татарстане и Башкортостане.

Русская служба «Радио Свобода» — одна из редакций медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» со штаб-квартирой в Праге. Она была основана в 1953 г. В марте этого года российское подразделение было признано банкротом. Минюст внес «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в список СМИ — иностранных агентов в 2017 г. 4 марта 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к русскоязычному сайту «Радио Свобода» по решению Генпрокуратуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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