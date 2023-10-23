Суд арестовал журналистку «Радио Свобода» Курмашеву

Комментируя задержание, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не следят за подробностями дела Курмашевой и ничего об этом не знают. Песков также подчеркнул, что в России нет «никакой кампании по преследованию граждан США». «Есть граждане США, которые нарушают закон. В их отношении применяются законные меры. Другой какой-то кампании нет. Говорить об этом считаем неуместным», – добавил он.