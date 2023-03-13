Суд признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода»

ТАСС пишет, что на судебном заседании представитель СМИ настаивала, что «Радио Свобода» возражает против введения процедуры конкурсного производства и признания его банкротом. Она объяснила неуплату налогов блокировкой счетов радиостанции. Ранее «Радио Свобода» сообщила, что ее банковские счета московского бюро были заблокированы после возбуждения исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.