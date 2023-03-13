Суд признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода»
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.
«Признать ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" банкротом, открыть в отношении должника конкурсное производство на шесть месяцев», — огласила судья. СМИ также отказали в прекращении дела.
15 августа Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства российского «Радио Свобода». Отмечалось, что долг радиостанции составляет порядка 7 млн руб.
ТАСС пишет, что на судебном заседании представитель СМИ настаивала, что «Радио Свобода» возражает против введения процедуры конкурсного производства и признания его банкротом. Она объяснила неуплату налогов блокировкой счетов радиостанции. Ранее «Радио Свобода» сообщила, что ее банковские счета московского бюро были заблокированы после возбуждения исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.
Русская служба Радио Свобода (Радио «Свобода») — одна из редакций медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» со штаб-квартирой в Праге. Она была основана в 1953 г.
Минюст внес «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в список СМИ — иностранных агентов в 2017 г. 4 марта 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к русскоязычному сайту «Радио Свобода» по решению Генпрокуратуры. Основанием для ограничения стало нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».