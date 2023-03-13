Газета
Медиа

Суд признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

«Признать ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" банкротом, открыть в отношении должника конкурсное производство на шесть месяцев», — огласила судья. СМИ также отказали в прекращении дела.

15 августа Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства российского «Радио Свобода». Отмечалось, что долг радиостанции составляет порядка 7 млн руб.

ТАСС пишет, что на судебном заседании представитель СМИ настаивала, что «Радио Свобода» возражает против введения процедуры конкурсного производства и признания его банкротом. Она объяснила неуплату налогов блокировкой счетов радиостанции. Ранее «Радио Свобода» сообщила, что ее банковские счета московского бюро были заблокированы после возбуждения исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.

Русская служба Радио Свобода (Радио «Свобода») — одна из редакций медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» со штаб-квартирой в Праге. Она была основана в 1953 г.

Минюст внес «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в список СМИ — иностранных агентов в 2017 г. 4 марта 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к русскоязычному сайту «Радио Свобода» по решению Генпрокуратуры. Основанием для ограничения стало нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных