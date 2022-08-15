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Московский суд начал процедуру банкротства российского подразделения «Радио Свобода»

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Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) по заявлению налоговой инспекции в рамках процедуры банкротства, сообщает «РИА Новости». В реестр требований кредиторов был включен долг радиостанции по налогам, который составляет порядка 7 млн руб. Временным управляющим должника утверждена Юлия Ага-Кулиева.  

Заявление о банкротстве радиостанции поступило в суд 4 марта. На заседании Федеральная налоговая служба России отказалась от упрощенной процедуры. Регулятор выдвинул ходатайство о введении наблюдения, которое поддержал судья.

Позже радиостанция сообщила, что ее банковские счета московского бюро были заблокированы после возбуждения исполнительный производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.

Русская служба Радио Свобода (Радио «Свобода») – одна из редакций медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» со штаб-квартирой в Праге. Она была основана в 1953 г.

Министерство юстиции внесло «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в список СМИ – иностранных агентов в 2017 г. Тогда же в список попали «Голос Америки», «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».

4 марта 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ в России русскоязычному сайту «Радио Свобода», а также к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры. В обоих случаях основанием для ограничения стало нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных