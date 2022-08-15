Московский суд начал процедуру банкротства российского подразделения «Радио Свобода»
Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) по заявлению налоговой инспекции в рамках процедуры банкротства, сообщает «РИА Новости». В реестр требований кредиторов был включен долг радиостанции по налогам, который составляет порядка 7 млн руб. Временным управляющим должника утверждена Юлия Ага-Кулиева.
Заявление о банкротстве радиостанции поступило в суд 4 марта. На заседании Федеральная налоговая служба России отказалась от упрощенной процедуры. Регулятор выдвинул ходатайство о введении наблюдения, которое поддержал судья.
Позже радиостанция сообщила, что ее банковские счета московского бюро были заблокированы после возбуждения исполнительный производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.
Русская служба Радио Свобода (Радио «Свобода») – одна из редакций медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» со штаб-квартирой в Праге. Она была основана в 1953 г.
Министерство юстиции внесло «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в список СМИ – иностранных агентов в 2017 г. Тогда же в список попали «Голос Америки», «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».
4 марта 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ в России русскоязычному сайту «Радио Свобода», а также к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры. В обоих случаях основанием для ограничения стало нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.