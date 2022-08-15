Московский суд начал процедуру банкротства российского подразделения «Радио Свобода»

4 марта 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ в России русскоязычному сайту «Радио Свобода», а также к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры. В обоих случаях основанием для ограничения стало нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».