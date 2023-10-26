В Кремле назвали беспочвенными утверждения о поставках оружия из КНДР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать совместное заявление МИД США, Японии и Южной Кореи о том, что КНДР якобы поставляет оружие России, которое затем используется в спецоперации на Украине.
«Много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны. Там нет никакой конкретики. Давно такие сообщения встречаются. Поэтому не видим смысла это комментировать. Северная Корея является нашим соседом, и мы развиваем и будем продолжать развивать отношения во всех областях», – рассказал он.
В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу Песков назвал «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей. После визита лидера КНДР в Россию президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией».
США, Южная Корея и Япония 22 октября впервые провели совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова. Стороны, как отмечается, планируют и дальше укреплять трехстороннее сотрудничество, основанное на «прочном» альянсе Сеула и Вашингтона.