В Кремле назвали беспочвенными утверждения о поставках оружия из КНДР

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу Песков назвал «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей. После визита лидера КНДР в Россию президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией».