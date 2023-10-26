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Минобороны: МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским самолетом

Ведомости

Экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем и не допустил нарушения государственной границы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», – сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что при приближении МиГ-31 норвежский самолет развернулся от российской границы. В ведомстве добавили, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В предыдущий раз Минобороны сообщало о приближении самолета Р-8А «Посейдон» к границе России 6 октября. Тогда самолет принадлежал ВМС США. Для сопровождения в воздух был поднят истребитель МиГ-31. В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя американский самолет развернулся, госграница не была нарушена.

Помимо этого, 19 октября Минобороны сообщило о приближении к границе с Россией самолета радиоразведки и двух истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании. После обнаружения целей для их опознавания были подняты два российских истребителя Су-27, которые и идентифицировали британские самолеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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