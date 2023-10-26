Минобороны: МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским самолетом
Экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем и не допустил нарушения государственной границы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», – сказано в сообщении.
В Минобороны отметили, что при приближении МиГ-31 норвежский самолет развернулся от российской границы. В ведомстве добавили, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В предыдущий раз Минобороны сообщало о приближении самолета Р-8А «Посейдон» к границе России 6 октября. Тогда самолет принадлежал ВМС США. Для сопровождения в воздух был поднят истребитель МиГ-31. В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя американский самолет развернулся, госграница не была нарушена.
Помимо этого, 19 октября Минобороны сообщило о приближении к границе с Россией самолета радиоразведки и двух истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании. После обнаружения целей для их опознавания были подняты два российских истребителя Су-27, которые и идентифицировали британские самолеты.