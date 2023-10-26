Минобороны: МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским самолетом

В предыдущий раз Минобороны сообщало о приближении самолета Р-8А «Посейдон» к границе России 6 октября. Тогда самолет принадлежал ВМС США. Для сопровождения в воздух был поднят истребитель МиГ-31. В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя американский самолет развернулся, госграница не была нарушена.