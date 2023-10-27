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Политика

Премьер Венгрии: политики боятся признать провал контрнаступления Украины

Ведомости

Провалившееся контрнаступление Киева показало, что Украина не сможет победить на поле боя, но политики в Европе пока не решаются это признать. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Орбан добавил, что стало ясно, что Украина не сможет выиграть на поле боя, а президент РФ Владимир Путин «не допустит неудачи». Венгерский премьер отметил, что в сложившейся ситуации нужно разработать «план Б» для Украины. Он в очередной раз подчеркнул, что Будапешт не может и не хочет направлять средства налогоплательщиков на военную помощь Киеву.

Ранее по теме: Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине

Ранее сегодня Politico со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе не поддержали выделение Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро из бюджета ЕС. По словам собеседника, Фицо сослался на коррупцию на Украине. Орбан ранее уже неоднократно заявлял, что поддержка Киева не работает.

Об отсутствии каких-либо результатов украинского контрнаступления говорили и российские власти. Президент РФ Владимир Путин называл его провалом, а министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В ходе заседания форума «Валдай» Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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