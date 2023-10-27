Премьер Венгрии: политики боятся признать провал контрнаступления Украины
Провалившееся контрнаступление Киева показало, что Украина не сможет победить на поле боя, но политики в Европе пока не решаются это признать. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась», – сказал он (цитата по ТАСС).
Орбан добавил, что стало ясно, что Украина не сможет выиграть на поле боя, а президент РФ Владимир Путин «не допустит неудачи». Венгерский премьер отметил, что в сложившейся ситуации нужно разработать «план Б» для Украины. Он в очередной раз подчеркнул, что Будапешт не может и не хочет направлять средства налогоплательщиков на военную помощь Киеву.
Ранее сегодня Politico со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе не поддержали выделение Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро из бюджета ЕС. По словам собеседника, Фицо сослался на коррупцию на Украине. Орбан ранее уже неоднократно заявлял, что поддержка Киева не работает.
Об отсутствии каких-либо результатов украинского контрнаступления говорили и российские власти. Президент РФ Владимир Путин называл его провалом, а министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В ходе заседания форума «Валдай» Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 000 человек.