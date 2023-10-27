Кремль: российские военные в Сирии не будут втянуты в ближневосточный конфликт
У Кремля нет опасений в связи с тем, что российские военные в Сирии могут быть втянуты в конфликт на Ближнем Востоке в случае его расширения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары США по объектам в Сирии.
«Нет, в настоящий момент таких опасений нет. Что касается ударов, то, конечно, в целом вот эта политическая напряженность и война палестино-израильская, она, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо», – рассказал журналистам Песков.
О нанесении ударов по двум объектам на востоке Сирии Пентагон сообщил 27 октября. По утверждению США, эти объекты использует иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. Удары стали ответом на атаки по базам США в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, добавили в Пентагоне. В результате этих атак один американский военнослужащий умер от сердечного приступа, еще 21 получил ранения.
25 октября президент США Джо Байден заявил, что уведомил Иран о готовности Вашингтона ответить на нападения на американские войска на Ближнем Востоке в случае продолжения ударов со стороны группировок. Накануне в МИД Ирана предупредили США, что возможный удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре повлечет за собой ответ, который «превзойдет всякое воображение».