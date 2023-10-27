Кремль: российские военные в Сирии не будут втянуты в ближневосточный конфликт

О нанесении ударов по двум объектам на востоке Сирии Пентагон сообщил 27 октября. По утверждению США, эти объекты использует иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. Удары стали ответом на атаки по базам США в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, добавили в Пентагоне. В результате этих атак один американский военнослужащий умер от сердечного приступа, еще 21 получил ранения.