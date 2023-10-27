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Политика

Кремль: российские военные в Сирии не будут втянуты в ближневосточный конфликт

Ведомости

У Кремля нет опасений в связи с тем, что российские военные в Сирии могут быть втянуты в конфликт на Ближнем Востоке в случае его расширения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары США по объектам в Сирии.

«Нет, в настоящий момент таких опасений нет. Что касается ударов, то, конечно, в целом вот эта политическая напряженность и война палестино-израильская, она, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо», – рассказал журналистам Песков.

О нанесении ударов по двум объектам на востоке Сирии Пентагон сообщил 27 октября. По утверждению США, эти объекты использует иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. Удары стали ответом на атаки по базам США в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, добавили в Пентагоне. В результате этих атак один американский военнослужащий умер от сердечного приступа, еще 21 получил ранения.

25 октября президент США Джо Байден заявил, что уведомил Иран о готовности Вашингтона ответить на нападения на американские войска на Ближнем Востоке в случае продолжения ударов со стороны группировок. Накануне в МИД Ирана предупредили США, что возможный удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре повлечет за собой ответ, который «превзойдет всякое воображение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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