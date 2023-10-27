Байден приказал нанести удары по иранским объектам в Сирии
Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, как утверждает Пентагон, используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. Такой приказ отдал президент США Джо Байден, сообщается в заявлении Пентагона.
«Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок, которые начались 17 октября», – говорится в сообщении.
В Пентагоне заявили, что в результате атак на базы США погиб от сердечного приступа один гражданин США, который прятался в укрытии, еще 21 американский военный получил ранения. Как пояснили в минобороны США, приказ Байдена дает понять, что США не потерпят нападений на своих военных и «будут защищать себя, свой персонал и свои интересы».
Подчеркивается, что Вашингтон не стремится к конфликту. В Пентагоне добавили, что нападения на базы США неприемлемым, и призвали прекратить подобные действия. Там уточнили, что нанесенные удары 26 октября по объектам в Ираке и Сирии не связаны с обострением палестино-израильского конфликта.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что с 17 по 26 октября силы США и западной коалиции подверглись атакам в Ираке и Сирии 16 раз со стороны группировок, которые, по мнению США, связаны с Ираном. В частности, с помощью беспилотников-камикадзе и ракет 12 раз на американские базы напали в Ираке и четыре раза – в Сирии.
25 октября Байден заявил, что уведомил Иран о готовности Вашингтона ответить на нападения на американские войска на Ближнем Востоке в случае продолжения ударов со стороны группировок. Накануне в МИД Ирана предупредили США, что возможный удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре повлечет за собой ответ, который «превзойдет всякое воображение».