Байден приказал нанести удары по иранским объектам в Сирии

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что с 17 по 26 октября силы США и западной коалиции подверглись атакам в Ираке и Сирии 16 раз со стороны группировок, которые, по мнению США, связаны с Ираном. В частности, с помощью беспилотников-камикадзе и ракет 12 раз на американские базы напали в Ираке и четыре раза – в Сирии.