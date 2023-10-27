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Байден приказал нанести удары по иранским объектам в Сирии

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, как утверждает Пентагон, используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. Такой приказ отдал президент США Джо Байден, сообщается в заявлении Пентагона.

«Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок, которые начались 17 октября», – говорится в сообщении.

В Пентагоне заявили, что в результате атак на базы США погиб от сердечного приступа один гражданин США, который прятался в укрытии, еще 21 американский военный получил ранения. Как пояснили в минобороны США, приказ Байдена дает понять, что США не потерпят нападений на своих военных и «будут защищать себя, свой персонал и свои интересы».

Подчеркивается, что Вашингтон не стремится к конфликту. В Пентагоне добавили, что нападения на базы США неприемлемым, и призвали прекратить подобные действия. Там уточнили, что нанесенные удары 26 октября по объектам в Ираке и Сирии не связаны с обострением палестино-израильского конфликта.

Ранее по теме: СМИ: американская база в Сирии подверглась ракетной атаке

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что с 17 по 26 октября силы США и западной коалиции подверглись атакам в Ираке и Сирии 16 раз со стороны группировок, которые, по мнению США, связаны с Ираном. В частности, с помощью беспилотников-камикадзе и ракет 12 раз на американские базы напали в Ираке и четыре раза – в Сирии.

25 октября Байден заявил, что уведомил Иран о готовности Вашингтона ответить на нападения на американские войска на Ближнем Востоке в случае продолжения ударов со стороны группировок. Накануне в МИД Ирана предупредили США, что возможный удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре повлечет за собой ответ, который «превзойдет всякое воображение».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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