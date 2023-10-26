МИД Ирана предупредил США о невообразимом ответе при ударе по своим объектам

«Необходимые меры [по защите палестинцев, жителей сектора Газа] должны быть приняты всеми странами. США не в первый раз угрожают нам [ударами], мы привыкли к ежедневным угрозам. Но в любом случае, если это случится, если они совершат такого рода ошибки, иранский ответ будет вне всякого воображения», – сказал Оль-Ислами.