МИД Ирана предупредил США о невообразимом ответе при ударе по своим объектам
Если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ «превзойдет всякое воображение». Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами журналистам в кулуарах конференции высокого уровня по евразийской безопасности в Минске, передает корреспондент «Ведомостей».
«Необходимые меры [по защите палестинцев, жителей сектора Газа] должны быть приняты всеми странами. США не в первый раз угрожают нам [ударами], мы привыкли к ежедневным угрозам. Но в любом случае, если это случится, если они совершат такого рода ошибки, иранский ответ будет вне всякого воображения», – сказал Оль-Ислами.
По его словам, Иран «защищал права палестинцев 30 лет и будет делать это дальше». «Сирийцы могут защитить сами свою страну, но если они попросят о помощи, Иран поддержит их», – добавил замглавы МИД Ирана.
«Ситуация катастрофична, мы должны это остановить. Сейчас мы делаем все, что в наших силах, чтобы не дать конфликту распространиться, вместе с Ираком и другими», – подчеркнул Оль-Ислами.
7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также было мобилизовано 300 000 резервистов.
16 октября первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что в случае вторжения Израиля в сектор Газа против страны могут появиться «новые фронты боевых действий». По его словам, это является «красной линией» для Ирана. Азизи добавил, что война на несколько фронтов «может привести к падению израильской власти и государственности».
Министр экономики и промышленности еврейского государства Нил Баркат в свою очередь пригрозил ударом по Ирану, если поддерживаемая исламской республикой группировка «Хезболла» откроет «второй фронт».
Президент США Джо Байден в своем обращении к нации 10 октября предостерег потенциальных участников конфликта от присоединения к нему. Вашингтон также усилил свое военное присутствие в регионе, обосновав это стремлением не допустить разрастания конфликта.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил 23 октября, что США попросили республику не вмешиваться в палестино-израильский конфликт.
По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. Из-за боевых действий погибли также 23 гражданина России, еще трое, предположительно, находятся в заложниках у «Хамаса». ООН назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Газе в связи с постоянными обстрелами и полной блокадой сектора.