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Политика

В Израиле пригрозили ударить по Ирану в случае открытия «второго фронта»

Ведомости

Израиль может атаковать Иран, если поддерживаемая исламской республикой группировка «Хезболла» откроет «второй фронт» в войне Израиля и палестинского движения «Хамас». Об этом в интервью Daily Mail сообщил министр экономики и промышленности еврейского государства Нил Баркат.

По словам министра, если Израиль поймет, что группировка открывает «северный фронт», то армия нанесет удар по Ирану.

«План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль на всех фронтах. Если мы обнаружим, что они намерены атаковать Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но и нанесем удар по голове змеи, то есть Ирану», – сказал Баркат. 

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В случае обострения ситуации Ливан и «Хезболла» заплатят высокую цену – подобную той, которую заплатит «Хамас», однако этого недостаточно, считает министр. Он заявил, что Израиль начнет преследовать глав Ирана тогда, когда посчитает нужным.

«У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в Газе – с вами поступят так же, если вы нападете на нас. Мы собираемся стереть вас с лица Земли», – подчеркнул Баркат.

Между тем представитель израильского правительства Эйлон Леви заявил The Times of Israel, что страна пытается избежать открытия северного фронта. «Позиция Израиля остается неизменной. Израиль не заинтересован в войне на два фронта. Нашей главной целью остается разгром и демонтаж "Хамаса"», – сказал он.

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Точечные боестолкновения между поддерживаемой Ираном «Хезболлой» и Израилем продолжаются с тех пор, как 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на еврейское государство, а то в ответ начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа. 

В знак солидарности с палестинцами «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан. 

16 октября первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что в случае вторжения Израиля в сектор Газа против страны могут появиться «новые фронты боевых действий». По его словам, это является «красной линией» для Ирана. Азизи добавил, что война на несколько фронтов «может привести к падению израильской власти и государственности». До этого в постпредстве Ирана при ООН также предупредили, что Тегеран может вмешаться в палестино-израильский конфликт в случае нападения Израиля на территорию страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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