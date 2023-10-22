В Израиле пригрозили ударить по Ирану в случае открытия «второго фронта»

16 октября первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что в случае вторжения Израиля в сектор Газа против страны могут появиться «новые фронты боевых действий». По его словам, это является «красной линией» для Ирана. Азизи добавил, что война на несколько фронтов «может привести к падению израильской власти и государственности». До этого в постпредстве Ирана при ООН также предупредили, что Тегеран может вмешаться в палестино-израильский конфликт в случае нападения Израиля на территорию страны.