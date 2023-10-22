Нетаньяху заявил о последствиях для Ливана при активизации «Хезболлы»
Вступление в войну ливанской шиитской группировки «Хезболла» станет большой ошибкой и приведет к разрушительным последствиям как для боевиков, так и для Ливана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с солдатами на северной границе.
«Если «Хезболла» решит вступить в войну, она будет жаждать Второй ливанской войны», — сказал Нетаньяху, имея в виду войну Израиля с Ливаном 2006 г. (цитата по The Times of Israel).
По мнению израильского премьера, «Хезболла» может «совершить ошибку всей своей жизни». В случае участия группировки в боевых действий Израиль нанесет движению «удар с силой, которую он даже не может себе представить, и последствия для него и для Ливана будет разрушительными».
Точечные боестолкновения между «Хезболлой» и Израилем продолжаются с тех пор, как 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на еврейское государство, а то в ответ начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.
В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан. Кроме того, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратили проникновение в страну из Ливана группы террористов, сообщала ЦАХАЛ. В результате с помощью беспилотников были ликвидированы несколько человек.
22 октября ЦАХАЛ нанесла авиаудар по объекту «Хезболлы» после обстрела севера Израиля противотанковыми ракетами. Из-за ситуации на границе Израиль несколько раз объявлял эвакуацию населенных пунктов на севере страны.