Нетаньяху заявил о последствиях для Ливана при активизации «Хезболлы»

В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан. Кроме того, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратили проникновение в страну из Ливана группы террористов, сообщала ЦАХАЛ. В результате с помощью беспилотников были ликвидированы несколько человек.