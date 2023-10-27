Путин призвал Совбез пресечь незаконные поставки оружия с Украины в Россию

20 октября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании объединенной коллегии прокуратур России и Белоруссии отметил, что сохраняются высокие риски нелегального распространения оружия, в том числе из зоны спецоперации на Украине. За полтора года из незаконного оборота было изъято более 8000 единиц оружия и выявлено более 37 000 нарушений в этой области.