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Политика

Путин призвал Совбез пресечь незаконные поставки оружия с Украины в Россию

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членам Совета безопасности оборот оружия в России, в том числе его незаконные поставки с территории Украины, и призвал принять меры, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что вопрос оборота оружия всегда важен, но сегодня эта тема особенно актуальна в тех условиях, «в которых мы живем».

«Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины – не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», – пояснил президент.

Ранее по теме: Росгвардия создаст базу данных для контроля за оборотом оружия

Глава государства предложил проверить все каналы и посмотреть, как организован ведомственный контроль и нужны ли дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы.

С докладами на оперативном совещании выступили директор Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. На совещании также присутствовали председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

20 октября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании объединенной коллегии прокуратур России и Белоруссии отметил, что сохраняются высокие риски нелегального распространения оружия, в том числе из зоны спецоперации на Украине. За полтора года из незаконного оборота было изъято более 8000 единиц оружия и выявлено более 37 000 нарушений в этой области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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