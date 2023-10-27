Путин призвал Совбез пресечь незаконные поставки оружия с Украины в Россию
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членам Совета безопасности оборот оружия в России, в том числе его незаконные поставки с территории Украины, и призвал принять меры, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул, что вопрос оборота оружия всегда важен, но сегодня эта тема особенно актуальна в тех условиях, «в которых мы живем».
«Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины – не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», – пояснил президент.
Глава государства предложил проверить все каналы и посмотреть, как организован ведомственный контроль и нужны ли дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы.
С докладами на оперативном совещании выступили директор Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. На совещании также присутствовали председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
20 октября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании объединенной коллегии прокуратур России и Белоруссии отметил, что сохраняются высокие риски нелегального распространения оружия, в том числе из зоны спецоперации на Украине. За полтора года из незаконного оборота было изъято более 8000 единиц оружия и выявлено более 37 000 нарушений в этой области.