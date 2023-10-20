Краснов назвал высокими риски нелегального ввоза оружия из зоны спецоперации

За полтора года прокуроры, отметил Краснов, выявили более 37 000 нарушений в области нелегального оборота оружия, к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 9000 должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Суды же удовлетворили свыше 5000 прокурорских исков о прекращении права на приобретение и ношение оружия. Всего за этот период более 8000 единиц оружия было изъято из незаконного оборота.