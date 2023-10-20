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Краснов назвал высокими риски нелегального ввоза оружия из зоны спецоперации

Ведомости

Сохраняются высокие риски нелегального распространения оружия, в том числе из зоны спецоперации на Украине, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании объединенной коллегии прокуратур России и Белоруссии.

«Сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции. Трансформируется деятельность трансграничных криминальных сообществ, которые для совершения преступлений все чаще используют современные информационно-коммуникационные технологии», – приводит его слова пресс-служба Генпрокуратуры.

За полтора года прокуроры, отметил Краснов, выявили более 37 000 нарушений в области нелегального оборота оружия, к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 9000 должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Суды же удовлетворили свыше 5000 прокурорских исков о прекращении права на приобретение и ношение оружия. Всего за этот период более 8000 единиц оружия было изъято из незаконного оборота.

Отдельно генпрокурор выделил обезличенный незаконный сбыт оружия через интернет при помощи шифрования трафика и активного использования криптовалют. В связи с этим необходимо принятие неотложных мер по пресечению действующих и новых каналов распространения оружия.

Краснов также рассказал о пресечении за первое полугодие 2023 г. 22 900 преступлений, связанных с незаконным пересечением границы, организации незаконной миграции, фиктивной регистрации иностранных граждан и др. Происходит это в том числе из-за распространения таких услуг в сети – по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал свыше 7500 сайтов с предложениями по приобретению поддельных документов. На этом фоне необходимо дальнейшее усиление контроля за миграционными процессами, подчеркнул генпрокурор.

Ранее по теме: Росгвардия создаст базу данных для контроля за оборотом оружия

Ранее сегодня ФСБ сообщила о пресечении работы 42 подпольных оружейных мастерских за последние два месяца и изъятии из оборота 52 единиц огнестрельного оружия. Всего ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 119 человек в 38 регионах, обыски прошли в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках.

Как писали ранее «Ведомости», председатель комитета по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн анонсировал внесение законопроекта, который позволит ведомству Виктора Золотова создать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.  Опрошенные эксперты отметили, что усиление контроля за оружием связано со специальной военной операцией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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