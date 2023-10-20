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Общество

ФСБ раскрыла 42 подпольные оружейные мастерские и изъяла 352 единицы оружия

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России за два месяца изъяла из незаконного оборота 352 единицы огнестрельного оружия и пресекла работу 42 подпольных мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – говорится в сообщении.

Из незаконного оборота было изъято оружие как отечественного, так и иностранного производства, в том числе 42 гранатомета, шесть пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей и 120 пистолетов и револьверов. Помимо этого, ведомство обнаружило 507 гранат, снарядов и различных мин, а также 138 000 патронов и 33 кг взрывчатых веществ.

Всего ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 119 человек в 38 регионах, обыски прошли в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках.

В сентябре ФСБ сообщила, что выявила 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах страны. В ходе рейдов было изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и пресечена деятельность 84 подпольных оружейных мастерских.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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