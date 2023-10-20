ФСБ раскрыла 42 подпольные оружейные мастерские и изъяла 352 единицы оружия
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России за два месяца изъяла из незаконного оборота 352 единицы огнестрельного оружия и пресекла работу 42 подпольных мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
«Прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – говорится в сообщении.
Из незаконного оборота было изъято оружие как отечественного, так и иностранного производства, в том числе 42 гранатомета, шесть пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей и 120 пистолетов и револьверов. Помимо этого, ведомство обнаружило 507 гранат, снарядов и различных мин, а также 138 000 патронов и 33 кг взрывчатых веществ.
Всего ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 119 человек в 38 регионах, обыски прошли в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках.
В сентябре ФСБ сообщила, что выявила 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах страны. В ходе рейдов было изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и пресечена деятельность 84 подпольных оружейных мастерских.