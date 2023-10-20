ФСБ раскрыла 42 подпольные оружейные мастерские и изъяла 352 единицы оружия

Из незаконного оборота было изъято оружие как отечественного, так и иностранного производства, в том числе 42 гранатомета, шесть пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей и 120 пистолетов и револьверов. Помимо этого, ведомство обнаружило 507 гранат, снарядов и различных мин, а также 138 000 патронов и 33 кг взрывчатых веществ.