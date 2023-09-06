ФСБ сообщила о выявлении подпольных оружейников в более 50 регионах

17 мая ФСБ сообщила о задержании 165 подпольных оружейников в более 40 регионах России. Тогда в ходе рейдов было изъято 399 единиц огнестрельного оружия и прекращена работа 40 мастерских. В ноябре 2022 г. в ФСБ также рассказали о пресечении деятельности подпольных оружейников в более чем 30 регионах РФ.