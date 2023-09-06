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ФСБ сообщила о выявлении подпольных оружейников в более 50 регионах

Ведомости

ФСБ России выявила 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, пишет ТАСС.

«ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту», – рассказали в представительстве.

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В ходе рейдов было изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых 251 винтовка, карабин и ружье, 93 автомата, 22 пулемета и др. Также была пресечена деятельность 84 подпольных оружейных мастерских. Мероприятия проводились в июне – июле в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, ДНР, ЛНР, Дагестане, Татарстане и др.

17 мая ФСБ сообщила о задержании 165 подпольных оружейников в более 40 регионах России. Тогда в ходе рейдов было изъято 399 единиц огнестрельного оружия и прекращена работа 40 мастерских. В ноябре 2022 г. в ФСБ также рассказали о пресечении деятельности подпольных оружейников в более чем 30 регионах РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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