Росгвардия создаст базу данных для контроля за оборотом оружия

Росгвардия создаст базу данных для контроля за оборотом оружияЭксперты считают, что усиление контроля за оружием связано со специальной военной операцией
Председатель комитета по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн («Единая Россия») анонсировал внесение в Госдуму проекта, который позволит ведомству Виктора Золотова создать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. По его мнению, именно это силовое ведомство сейчас самое «продвинутое» – 98% госуслуг уже оказывается им в удаленном доступе.
Хинштейн напомнил, что два года назад по его инициативе были приняты поправки о введении электронных реестров лицензий и разрешений на оружие. По его словам, их принятие уже дало свои положительные результаты: «Появление ГИС позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль за оборотом оружия и управление процессами охранных услуг».
В частности, добавил Хинштейн, предполагается, что будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. «Важно и то, что ГИС сертифицируется Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю по наивысшему уровню защищенности, а это значит, что утечек из нее (особенно персональных данных россиян) быть не может», – утверждает депутат.
«Ведомости» направили запросы Хинштейну и в Росгвардию. В законе сейчас прямо не прописано, что именно ведомство Золотова полностью отвечает за контроль над оборотом оружия. В ст. 28 закона «Об оружии» указано, что контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, его территориальные органы и органы, уполномоченные правительством выдавать лицензии на производство гражданского и служебного оружия.
При этом в действующем постановлении правительства № 288 от 12 апреля 1999 г. о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ есть раздел «учет патронов и оружия». В нем прописано, что учету в Росгвардии или ее территориальных органах подлежат оружие и патроны, имеющиеся у юридических и физических лиц, независимо от их вида, типа, модели и источников поступления, за исключением оружия и патронов, имеющихся в государственных военизированных организациях.
В то же время приказом МВД от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» установлено, что за полицией остается ведение списка граждан, у которых на руках находится оружие. «То есть [с этой точки зрения] оборот оружия контролируют участковые, – говорит глава московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. – Если [всем] будет поручено заниматься Росгвардии, то это очень хорошо, потому что тогда в их руках будет и выдача, и отслеживание».
С ним солидарен основатель и руководитель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, который также указал в беседе с «Ведомостями» на усиление Росгвардии. Появление ГИС с данными об обороте оружия Гончаров связывает с нуждами военной спецоперации: «Думаю, она дает повод к возникновению ситуаций, например, c пропажей оружия и необходимости его более строгого учета».
Кроме того, есть проблема «черных копателей». Это те, кто достает оружие со времен войны и реставрирует его до боевого состояния, говорит Гончаров: «Поэтому я думаю, что усиление контроля за оружием имеет смысл».
Военный эксперт Юрий Кнутов уточнил «Ведомостям», что в настоящий момент учет не ведется автоматически: «Если будет электронная база, то это будет автоматизированная система – удобная для быстрого поиска владельца». Кнутов также считает, что появление ГИС и, соответственно, усиление контроля за оборотом оружия связаны с текущей ситуацией. «Разумеется, есть вероятность незаконного оборота оружия – и с этим надо бороться», – заключил эксперт.
В начале сентября ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Росгвардией было выявлено более 200 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах страны. В ходе рейдов было изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых 251 винтовка, карабин и ружье, 93 автомата, 22 пулемета и др.
Также была пресечена деятельность 84 подпольных оружейных мастерских. Мероприятия проводились в июне – июле в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, ДНР, ЛНР, Дагестане, Татарстане и др. При этом в ноябре 2022 г. ведомство рассказывало о пресечении деятельности подпольных оружейников в 30 регионах РФ.