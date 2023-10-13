Росгвардия создаст базу данных для контроля за оборотом оружия

В то же время приказом МВД от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» установлено, что за полицией остается ведение списка граждан, у которых на руках находится оружие. «То есть [с этой точки зрения] оборот оружия контролируют участковые, – говорит глава московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. – Если [всем] будет поручено заниматься Росгвардии, то это очень хорошо, потому что тогда в их руках будет и выдача, и отслеживание».