Литва организует учения для отработки алгоритмов закрытия границы с Белоруссией

Литовский президент Гитанас Науседа 3 августа заявил о возможном полном закрытии границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер». На следующий день депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет. 16 августа правительство Литвы одобрило предложение минтранса о временной приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией. Билотайте заявила, что это решение является ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.