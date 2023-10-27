Литва организует учения для отработки алгоритмов закрытия границы с Белоруссией
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что страна совместно с соседними государствами планирует провести учения для оценки эффективности алгоритмов закрытия границы с Белоруссией. Об этом пишет русскоязычное издание Delfi.
«Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и попытаться посмотреть, как этот алгоритм может работать во время таких учений», – заявила Билотайте журналистам на пресс-конференции.
Глава МВД Литвы отметила, что сотрудничество государств региона является «серьезным сигналом» другим странам.
Литовский президент Гитанас Науседа 3 августа заявил о возможном полном закрытии границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер». На следующий день депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет. 16 августа правительство Литвы одобрило предложение минтранса о временной приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией. Билотайте заявила, что это решение является ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.