Памфилова опровергла заявления о своем уходе на пенсию в 2024 году

17 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что у Путина конкурентов нет и быть не может. Таким личным мнением он поделился с журналистами в ходе брифинга. «Президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем № 1 у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в России», – сказал он.