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Памфилова опровергла заявления о своем уходе на пенсию в 2024 году

Ведомости

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала «чушью» сообщения о якобы уходе на пенсию после президентских и региональных выборов в 2024 г. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Чушь полная. Не дождутся», – сказала Памфилова агентству.

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Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, таким образом, в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее Памфилова. Региональные выборы пройдут осенью следующего года.

Действующий президент России Владимир Путин пока официально не заявлял о своем выдвижении в качестве кандидата, а в сентябре он предложил дождаться решения парламента по дате их проведения. Дату назначает Совет Федерации (верхняя палата парламента), после чего стартует избирательный процесс.

17 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что у Путина конкурентов нет и быть не может. Таким личным мнением он поделился с журналистами в ходе брифинга. «Президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем № 1 у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в России», – сказал он.

Ранее по теме: Песков заявил о неизбежности проведения выборов президента России

Ранее лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил, что примет участие в выборах в том случае, если россияне соберут 10 млн подписей в его поддержку. 26 октября Явлинский встретился с президентом Путиным, политики обсудили спецоперацию на Украине, ситуацию с российской экономикой. Тема президентских выборов не поднималась, уточнили в пресс-службе «Яблока».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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