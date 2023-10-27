Памфилова опровергла заявления о своем уходе на пенсию в 2024 году
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала «чушью» сообщения о якобы уходе на пенсию после президентских и региональных выборов в 2024 г. Об этом сообщили «РИА Новости».
«Чушь полная. Не дождутся», – сказала Памфилова агентству.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, таким образом, в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее Памфилова. Региональные выборы пройдут осенью следующего года.
Действующий президент России Владимир Путин пока официально не заявлял о своем выдвижении в качестве кандидата, а в сентябре он предложил дождаться решения парламента по дате их проведения. Дату назначает Совет Федерации (верхняя палата парламента), после чего стартует избирательный процесс.
17 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что у Путина конкурентов нет и быть не может. Таким личным мнением он поделился с журналистами в ходе брифинга. «Президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем № 1 у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в России», – сказал он.
Ранее лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил, что примет участие в выборах в том случае, если россияне соберут 10 млн подписей в его поддержку. 26 октября Явлинский встретился с президентом Путиным, политики обсудили спецоперацию на Украине, ситуацию с российской экономикой. Тема президентских выборов не поднималась, уточнили в пресс-службе «Яблока».