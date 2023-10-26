«Яблоко» сообщило о встрече Путина с Явлинским
Лидер «Яблока» Григорий Явлинский встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба партии.
По информации пресс-службы, главным предметом обсуждения стала тема «соглашения о прекращении огня» в ходе спецоперации.
«Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию», – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, на встрече обсуждались проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы. Тема президентских выборов 2024 г. не поднималась.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту встречу.
Ранее Явлинский объявил, что примет участие в выборах в том случае, если россияне соберут 10 млн подписей в его поддержку.