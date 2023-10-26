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«Яблоко» сообщило о встрече Путина с Явлинским

Ведомости

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба партии.

По информации пресс-службы, главным предметом обсуждения стала тема «соглашения о прекращении огня» в ходе спецоперации.

«Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на встрече обсуждались проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы. Тема президентских выборов 2024 г. не поднималась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту встречу.

Ранее по теме: КПРФ заслушала потенциальных кандидатов в президенты

Ранее  Явлинский объявил, что примет участие в выборах в том случае, если россияне соберут 10 млн подписей в его поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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