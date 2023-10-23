КПРФ заслушала потенциальных кандидатов в президенты

Обычно заседания СФ проходят по средам, но в 2017 г. верхняя палата назначила выборы в пятницу, 15 декабря. Перед президентскими выборами 2018 г. коммунисты также официально заявили о выдвижении своего кандидата в последний момент, хотя фамилия беспартийного директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина звучала среди номинантов и раньше. Президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть Грудинина 22 декабря, а уже 23 декабря съезд поддержал это решение. Источники «Коммерсанта» говорили тогда, что такое решение одобряло не все руководство ЦК: к примеру, обсуждалось, что на выборы должен был идти кто-то из замов Зюганова – это проще объяснить «партактиву». Позднее в партии отмечали, что фигура кандидата сыграла на его продвижение среди другого электората.