КПРФ заслушала потенциальных кандидатов в президенты

КПРФ заслушала потенциальных кандидатов в президентыВ партии считают, что представлять ее будет Геннадий Зюганов
На VII пленуме ЦК КПРФ, который 20-21 октября состоялся в Подмосковье, коммунисты провели негласный «смотр» тех, кто может выдвинуться от партии на выборы 2024 г. Окончательный выбор КПРФ сделает в конце года. «Съезд [по выдвижению кандидата в президенты] будет после объявления президентской кампании, – сообщил участникам пленума лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. – Я думаю, она будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три [после этого] дня мы проведем съезд». Выборы должны пройти 17 марта 2024 г. Соответственно, по закону о выборах президента, Совет Федерации (СФ) должен назначить их не ранее, чем 8 декабря и не позднее 18 декабря.
Обычно заседания СФ проходят по средам, но в 2017 г. верхняя палата назначила выборы в пятницу, 15 декабря. Перед президентскими выборами 2018 г. коммунисты также официально заявили о выдвижении своего кандидата в последний момент, хотя фамилия беспартийного директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина звучала среди номинантов и раньше. Президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть Грудинина 22 декабря, а уже 23 декабря съезд поддержал это решение. Источники «Коммерсанта» говорили тогда, что такое решение одобряло не все руководство ЦК: к примеру, обсуждалось, что на выборы должен был идти кто-то из замов Зюганова – это проще объяснить «партактиву». Позднее в партии отмечали, что фигура кандидата сыграла на его продвижение среди другого электората.
Кандидатом в президенты от КПРФ может стать один из выступающих на пленуме партии, заявил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников. «Все, кто своей работой может похвастать, все они рассматриваются как кандидаты», – подчеркнул он. В число политиков, представивших на пленуме результаты своей работы, вошли губернатор Орловской области Андрей Клычков (член президиум ЦК и секретарь ЦК), глава республики Хакасия Валентин Коновалов (первый секретарь рескома КПРФ), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (первый секретарь обкома КПРФ и член президиума ЦК), а также Грудинин и депутат Госдумы, руководитель Сергей Казанков (первый секретарь Марийского рескома).
Впрочем, сам Калашников не сомневается, что представлять партию будет на выборах Зюганов (баллотировался в 1996, 2000, 2008, 2012 гг.). На это, по оценке Калашникова, рассчитывают члены КПРФ: «У меня, например, в этом нет никаких сомнений». В 2017 г. источники РБК и «Коммерсанта» в руководстве ЦК говорили о нежелании Зюганова участвовать в тогдашней кампании. Между тем 19 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на близких к администрации президента собеседников, что от парламентских партий, вероятнее всего, выдвинутся лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев от «Новых людей».
Пока же лидер коммунистов решения не объявил, а призвал партийцев наращивать «работу народных лидеров в массах», а именно вдвое увеличить количество членов КПРФ. Сейчас численность партии, по данным на ее сайте, более 162 000 человек.
Кроме того, Зюганов выразил беспокойство по поводу увеличивающегося внимания к ЛДПР. Как писали «Ведомости» 2 октября со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ), положительно к ЛДПР относятся 26% опрошенных россиян, а к коммунистам – только 18%. По данным ВЦИОМ от 15 октября, рейтинг двух партий практически сравнялся: 9,9% опрошенных проголосовали бы за КПРФ и 9,2% – за ЛДПР. Зюганов считает, что ЛДПР «активно раскручивают». «Вы видите, что сегодня по делу и без дела, выдвигают [лидера ЛДПР Леонида] Слуцкого. Каждое заседание Думы последние две недели начинается с его представления какого-то закона или обращения», – согласился координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев.
Каждую неделю Госдуме дается по десять минут для заявлений по актуальным темам, обычно это время делят на двух спикеров, поэтому их называют «пятиминутки», объясняет политолог Павел Склянчук. Недовольство коммунистов, полагает эксперт, может быть вызвано тем, что Слуцкий – единственный лидер парламентской фракции, который совмещает эту должность с постом председателя комитета (и выступает по разным вопросам). Склянчук отмечает, что прежний конкурент Зюганова, покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, если ему не хватило времени высказаться на трибуне, активно выступал при рассмотрении законопроектов, поэтому доминирование на думской трибуне Слуцкого «скорее ситуативное».
В завершение пленума Зюганов заявил, что он выступал против выдвижения кандидатуры своего внука Леонида Зюганова на выборы мэра Москвы. По словам лидера КПРФ, он повел внука в свою библиотеку и показал ему полку с надписью «Эпоха смутного времени», на которой собраны политические преследования и «спецоперации» против него как лидера партии и других коммунистов. «Пожелаю ему [Леониду Зюганову] успехов, но продолжаю критиковать», – заключил лидер КПРФ. Внук председателя ЦК КПРФ на это речью отвечать не стал.
Участие в президентских выборах для коммунистов хоть и не является борьбой за победу, остается важным с имиджевой точки зрения как для претендента на роль «партии №2», говорит политолог Евгений Минченко. Главный риск – третье, а не второе место, согласен политолог Илья Гращенков. По результатам выборов в заксобрания 2023 г. КПРФ заняла первое место (по доле полученных голосов) в одном регионе (Хакасия), второе – в 11, третье – в семи, а четвертое – в одном (Запорожье).
Минченко обосновывает этим возможность «экспериментов» с кандидатами от молодого поколения. Гращенков же считает, что альтернатив Зюганову нет, потому что для него это «важный вопрос сохранения партии»: «Если выдвинется кто-то другой, создается большой риск, что партию начнут раздирать внутренние противоречия».
Ни одна партия не объявила пока о своем кандидате официально. О намерении участвовать в выборах заявил лишь депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного, экс-депутат Госдумы III созыва от СПС Борис Надеждин. Он говорил «Ведомостям», что несколько партий ведут с ним переговоры о его поддержке, но и вариант с самовыдвижением он рассматривает, хотя «организационно это будет тяжело». Основатель «Яблока» Григорий Явлинский объявил, что примет участие в выборах, если россияне соберут 10 млн подписей в его поддержку.