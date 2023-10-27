Байден подчеркнул важность сохранения каналов связи между Китаем и США
Президент США Джо Байден на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что и США, и Китай должны ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи. Об этом сообщил Белый дом.
Американский президент также отметил, что США и Китай должны совместно решать глобальные проблемы.
9 июля Байден заявил, что США и Китай могут разрешить противоречия между собой и «установить рабочие отношения» без конфронтации. Он также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин понимает, что «ядерная война – это катастрофа».
За день до этого министр финансов США Джанет Йеллен отмечала, что США и Китай могут взаимодействовать таким образом, который не вызывает возражений ни у одного, ни у другого правительства. Сотрудничество двух стран, по ее оценкам, необходимо в рамках глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и оказания помощи бедным странам.