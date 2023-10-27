Байден подчеркнул важность сохранения каналов связи между Китаем и США

За день до этого министр финансов США Джанет Йеллен отмечала, что США и Китай могут взаимодействовать таким образом, который не вызывает возражений ни у одного, ни у другого правительства. Сотрудничество двух стран, по ее оценкам, необходимо в рамках глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и оказания помощи бедным странам.