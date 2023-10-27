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Байден подчеркнул важность сохранения каналов связи между Китаем и США

Ведомости

Президент США Джо Байден на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что и США, и Китай должны ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи.  Об этом сообщил Белый дом.

Американский президент также отметил, что США и Китай должны совместно решать глобальные проблемы.

9 июля Байден заявил, что США и Китай могут разрешить противоречия между собой и «установить рабочие отношения» без конфронтации. Он также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин понимает, что «ядерная война – это катастрофа».

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За день до этого министр финансов США Джанет Йеллен отмечала, что США и Китай могут взаимодействовать таким образом, который не вызывает возражений ни у одного, ни у другого правительства. Сотрудничество двух стран, по ее оценкам, необходимо в рамках глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и оказания помощи бедным странам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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