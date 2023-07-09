Байден допустил возможность разрешения противоречий с Китаем без конфронтации

Байден также заявил, что после встречи Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина он позвонил китайскому лидеру и напомнил о зависимости страны от западных инвестиций. По его словам, о зависимости КНР от инвестиций США и Европы заявлял сам Си. Байден также рассказал об уходе 600 американских компаний из России после начала спецоперации и призвал его «быть осторожным».