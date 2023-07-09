Байден допустил возможность разрешения противоречий с Китаем без конфронтации
США и Китай могут разрешить противоречия между собой и «установить рабочие отношения» без конфронтации, считает американский президент Джо Байден.
«Я думаю, что есть способ решить проблему, установить рабочие отношения с Китаем, которые принесут пользу и им, и нам», – сказал он в интервью CNN. Он также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин понимает, что «ядерная война – это катастрофа».
Байден также заявил, что после встречи Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина он позвонил китайскому лидеру и напомнил о зависимости страны от западных инвестиций. По его словам, о зависимости КНР от инвестиций США и Европы заявлял сам Си. Байден также рассказал об уходе 600 американских компаний из России после начала спецоперации и призвал его «быть осторожным».
С 6 по 9 июля Китай посещала министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявляла на встрече с китайским премьером Ли Цяном 7 июля, что Вашингтон стремится к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны. В то же время министр раскритиковала Пекин за недавние жесткие действия против американских компаний и новые меры контроля за экспортом некоторых важнейших полезных ископаемых.
На встрече с вице-премьером госсовета Китая Хэ Лифэном Йеллен отмечала, что США и Китай могут взаимодействовать таким образом, который не вызывает возражений ни у одного, ни у другого правительства. Сотрудничество двух стран, по ее оценкам, необходимо в рамках глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и оказания помощи бедным странам.