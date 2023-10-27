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США примут на вооружение модернизированный вариант ядерной бомбы B61

Ведомости

Соединенные Штаты примут на вооружение современный вариант ядерной гравитационной бомбы B61. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

Модернизированный вариант получит обозначение B61-13. Его производством займется национальное управление ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики.

«Сегодняшнее объявление отражает меняющуюся обстановку в сфере безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников», – заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб.

B61-13 будет доставляться современными самолетами, предоставляя «дополнительные возможности для поражения некоторых сложных и крупных военных целей». Она заменит некоторые из имеющихся на вооружении ядерных боеприпасов B61-7.

«Производство B61-13 не приведет к увеличению общего количества вооружений в нашем ядерном арсенале, хотя и обеспечит нам дополнительную гибкость», – добавил Пламб.

Подчеркивается, что принятие на вооружение B61-13 не является ответом на какое-либо конкретное событие, а «отражает текущую оценку меняющейся обстановки в области безопасности».

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В апреле The Guardian со ссылкой на отчет Федерации американских ученых (FAS) писала, что одна из американских ядерных бомб B61, хранящихся на военной базе США в Нидерландах, могла быть повреждена. Как отмечало издание, всего в Европе шесть американских баз, на которых хранится в общей сложности около сотни бомб B61. Помимо Нидерландов они находятся также на базах США в Бельгии, Германии, Италии и Турции. Летные экипажи этих стран и Греции обучены устанавливать их на самолеты и применять. Сторонники контроля над вооружениями уже давно утверждают, обращает внимание издание, что бомбы B61 устарели в военном плане и их необходимо вывезти из Европы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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