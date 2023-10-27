США примут на вооружение модернизированный вариант ядерной бомбы B61

В апреле The Guardian со ссылкой на отчет Федерации американских ученых (FAS) писала, что одна из американских ядерных бомб B61, хранящихся на военной базе США в Нидерландах, могла быть повреждена. Как отмечало издание, всего в Европе шесть американских баз, на которых хранится в общей сложности около сотни бомб B61. Помимо Нидерландов они находятся также на базах США в Бельгии, Германии, Италии и Турции. Летные экипажи этих стран и Греции обучены устанавливать их на самолеты и применять. Сторонники контроля над вооружениями уже давно утверждают, обращает внимание издание, что бомбы B61 устарели в военном плане и их необходимо вывезти из Европы.