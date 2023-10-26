Лавров: Россия пока не нашла нарушений ДВЗЯИ при испытаниях на полигоне в Неваде

25 октября Свет Федерации одобрил закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания.