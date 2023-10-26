Лавров: Россия пока не нашла нарушений ДВЗЯИ при испытаниях на полигоне в Неваде
Россия пока не обнаружила нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при проведении США испытаний на полигоне Невады, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы продолжаем исследовать факты. Пока мы не обнаружили чего бы то ни было, что говорило бы о нарушении ДВЗЯИ», – рассказал он журналистам в Минске.
18 октября Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA) сообщила об испытании на ядерном полигоне с подземным химическим взрывом, «чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру». В тот же день Госдума одобрила закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
Позже замминистра иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что информация об испытаниях проверяется. Он добавил, что данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу ДВЗЯИ.
25 октября Свет Федерации одобрил закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания.