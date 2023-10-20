В МИДе сообщили о проверке информации о подземном взрыве в Неваде
Если информация о подземном взрыве в Неваде подтвердится, то речь о нарушении США моратория на ядерные испытания не идет. Россия проводит проверку этих данных, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Cергей Рябков.
«Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», – отметил он.
Рябков также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в послании Федеральному собранию РФ 21 февраля. Тогда глава государства допустил проведение ядерных испытаний в том случае, если первыми это сделают США.
18 октября Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA) сообщила об испытании на ядерном полигоне бомбы с подземным химическим взрывом, «чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру». В тот же день Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации де-юре выравнивает права России и США. Совфед рассмотрит отмену ратификации ДВЗЯИ 25 октября.
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.