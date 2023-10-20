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Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнивает права России и США

Ведомости

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) де-юре выравнивает права России и США. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша позиция предельно ясна, сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь Россия и Америка являются подписантами договора. Но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране. Мы очень внимательно наблюдаем», – подчеркнул Песков.

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Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания.

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Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 14 октября. В первом чтении документ был принят 17 октября, во втором и третьем – 18 октября. В Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA) позднее сообщили о проведении подземного химического взрыва на объекте национальной безопасности Невады, «чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру». Совфед рассмотрит отмену ратификации ДВЗЯИ 25 октября.

Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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