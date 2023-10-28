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Финский забор на границе с Россией улучшат после критики

Ведомости

Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его «несерьезным». После критики забор решили улучшить, сообщил MTV Uutiset со ссылкой на руководителя проекта Исмо Курки.

Строительство железного решетчатого забора, закрытого сверху колючей проволокой, началось на восточном пограничном пункте между двумя странами. Первые 3 км забора были построены 26 октября. Однако проект строительства оставшихся 200 км забора требует улучшения, заявил Курки.

Возмущение вызвали результаты строительства первых трех километров ограждения, после чего было принято решение изменить подход к строительству оставшейся части. «В дальнейшем мы улучшим качество сети заборов, – заявил руководитель проекта. Он добавил, что планируется установить дополнительные крепления для сетей на столбах, создать опоры для камер и ямы для кабелей.

На финансирование строительства ограждения финский парламент выделил 139 млн евро. Правительство планирует построить ограждение на 10-20% границы, которая имеет общую протяженность 1,3 тыс. км. Таким образом будет построено около 130-260 км ограждения.

В ноябре 2022 г. Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. Меры по укреплению границ с Россией предприняли и в Эстонии. Там заявили, что создадут систему мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разместят на границе 15 радаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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