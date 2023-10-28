Финский забор на границе с Россией улучшат после критики
Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его «несерьезным». После критики забор решили улучшить, сообщил MTV Uutiset со ссылкой на руководителя проекта Исмо Курки.
Строительство железного решетчатого забора, закрытого сверху колючей проволокой, началось на восточном пограничном пункте между двумя странами. Первые 3 км забора были построены 26 октября. Однако проект строительства оставшихся 200 км забора требует улучшения, заявил Курки.
Возмущение вызвали результаты строительства первых трех километров ограждения, после чего было принято решение изменить подход к строительству оставшейся части. «В дальнейшем мы улучшим качество сети заборов, – заявил руководитель проекта. Он добавил, что планируется установить дополнительные крепления для сетей на столбах, создать опоры для камер и ямы для кабелей.
На финансирование строительства ограждения финский парламент выделил 139 млн евро. Правительство планирует построить ограждение на 10-20% границы, которая имеет общую протяженность 1,3 тыс. км. Таким образом будет построено около 130-260 км ограждения.