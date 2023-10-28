Финский забор на границе с Россией улучшат после критики

Строительство железного решетчатого забора, закрытого сверху колючей проволокой, началось на восточном пограничном пункте между двумя странами. Первые 3 км забора были построены 26 октября. Однако проект строительства оставшихся 200 км забора требует улучшения, заявил Курки.



Возмущение вызвали результаты строительства первых трех километров ограждения, после чего было принято решение изменить подход к строительству оставшейся части. «В дальнейшем мы улучшим качество сети заборов, – заявил руководитель проекта. Он добавил, что планируется установить дополнительные крепления для сетей на столбах, создать опоры для камер и ямы для кабелей.