В Венгрии заявили о готовности принять переговоры Москвы и Киева
Будапешт готов выступить посредником и принять у себя переговоры России и Украины в случае возобновления диалога, сообщил «РИА Новости» министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
«Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит», – сказал Сийярто, добавив, что в случае получения такого запроса Венгрия ответит положительно.
Он рассказал, как в начале конфликта предлагал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и руководителю администрации президента Украины Андрею Ермаку организовать переговоры сторон в Венгрии. Республику он назвал «непредвзятым, беспристрастным безопасным местом», которое гарантирует всем сторонам «равные и условия игры» и безопасность. Такое предложение до сих пор актуально, добавил он.
Мира на Украине можно достигнуть, сев за стол переговоров, заявил ранее на этой неделе Сийярто. Министр напомнил, что Венгрия является соседом Украины и приняла больше 1 млн украинских беженцев. Кроме того, на Украине живет венгерское национальное меньшинство, и чтобы эти и все остальные люди перестали умирать, необходимо закончить боевые действия.
18 октября в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к переговорам, однако напомнил, что на Украине действует указ президента страны Владимир Зеленского, запрещающий вести переговоры с Москвой. В этой связи российский президент отметил, что Киеву, если он хочет переговорного процесса, необходимо не ограничиваться «какими-то театральными жестами», а в первую очередь отменить указ, запрещающий вести переговоры.
В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в «нынешней диспозиции не может быть переговорного процесса». По его словам, прекращение огня и замораживание конфликта на Украине при нынешнем раскладе сил будет означать победу России. В Киеве также предсказывали тяжелую осень, поскольку в мире чаще звучат призывы начать переговорный процесс для окончания конфликта с Москвой.