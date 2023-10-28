В Венгрии заявили о готовности принять переговоры Москвы и Киева

Мира на Украине можно достигнуть, сев за стол переговоров, заявил ранее на этой неделе Сийярто. Министр напомнил, что Венгрия является соседом Украины и приняла больше 1 млн украинских беженцев. Кроме того, на Украине живет венгерское национальное меньшинство, и чтобы эти и все остальные люди перестали умирать, необходимо закончить боевые действия.