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ЦАХАЛ вновь призвала жителей севера Газы переехать на юг

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. Об этом в опубликованном в англоязычном аккаунте армии в соцсети Х обращении заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Гражданские лица на севере Газы, в городе Газа, должны временно переехать к югу от Вади-Газа в более безопасный район, где они смогут получить воду, еду и лекарства», – сказал он.

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По словам Хагари, ЦАХАЛ переходит к новой фазе войны с «Хамас» в Газе «в воздухе, на суше и на море». Он подчеркнул, что израильская армия воюет с группировкой, а не с жителями Газы. Также представитель ЦАХАЛ пообещал, что США и Египет расширят свою гуманитарную помощь в Газе.

ЦАХАЛ объявила о расширении наземной операции на севере анклава вечером 27 октября. 28 октября о переходе к новой фазе боевых действий заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант – по его словам, наземная операция в секторе Газа продолжится до тех пор, пока не будет отдан «новый приказ».

С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с начала палестино-израильского конфликта ракетные удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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