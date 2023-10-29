ЦАХАЛ вновь призвала жителей севера Газы переехать на юг
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. Об этом в опубликованном в англоязычном аккаунте армии в соцсети Х обращении заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
«Гражданские лица на севере Газы, в городе Газа, должны временно переехать к югу от Вади-Газа в более безопасный район, где они смогут получить воду, еду и лекарства», – сказал он.
По словам Хагари, ЦАХАЛ переходит к новой фазе войны с «Хамас» в Газе «в воздухе, на суше и на море». Он подчеркнул, что израильская армия воюет с группировкой, а не с жителями Газы. Также представитель ЦАХАЛ пообещал, что США и Египет расширят свою гуманитарную помощь в Газе.
ЦАХАЛ объявила о расширении наземной операции на севере анклава вечером 27 октября. 28 октября о переходе к новой фазе боевых действий заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант – по его словам, наземная операция в секторе Газа продолжится до тех пор, пока не будет отдан «новый приказ».
С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с начала палестино-израильского конфликта ракетные удары.