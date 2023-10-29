ЦАХАЛ вновь призвала жителей севера Газы переехать на юг

По словам Хагари, ЦАХАЛ переходит к новой фазе войны с «Хамас» в Газе «в воздухе, на суше и на море». Он подчеркнул, что израильская армия воюет с группировкой, а не с жителями Газы. Также представитель ЦАХАЛ пообещал, что США и Египет расширят свою гуманитарную помощь в Газе.