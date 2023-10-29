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ЦАХАЛ сообщила о 450 ударах по объектам в секторе Газа

Ведомости

За прошедшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 450 ударов по объектам на территории сектора Газа и продолжила расширять наземную деятельность. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.

Под удары истребителей ЦАХАЛ попали, в том числе, оперативные командные центры, наблюдательные пункты и пусковые установки противотанковых ракет.

«В рамках расширения наземных действий объединенные боевые силы нанесли удары по террористическим ячейкам, пытавшимся атаковать войска, и террористическим ячейкам, планировавшим осуществить пуски противотанковых ракет. Кроме того, наземные силы наводили авиатехнику ЦАХАЛ на объекты террористов», – информирует Армия обороны Израиля.

Уточняется, что в результате попадания минометного снаряда в северной части сектора Газа был тяжело ранен офицер ЦАХАЛа. Также при столкновении с «Хамас» на севере сектора Газа был легко ранен солдат ЦАХАЛа. Оба были эвакуированы в госпиталь, их семьи оповещены.

С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. 29 октября ЦАХАЛ вновь призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь, так как израильская армия переходит к новой фазе войны с «Хамас» в Газе «в воздухе, на суше и на море».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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