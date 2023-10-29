ЦАХАЛ сообщила о 450 ударах по объектам в секторе Газа

Уточняется, что в результате попадания минометного снаряда в северной части сектора Газа был тяжело ранен офицер ЦАХАЛа. Также при столкновении с «Хамас» на севере сектора Газа был легко ранен солдат ЦАХАЛа. Оба были эвакуированы в госпиталь, их семьи оповещены.