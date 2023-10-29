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Политика

В Грузии заявили о желании Киева привести к власти Саакашвили для начала войны

Ведомости

На Украине большое влияние имеют силы, которые хотели бы видеть у власти в Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который был осужден по нескольким уголовным делам, заявил председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе. По его мнению, в Киеве таким образом пытаются вовлечь республику в войну.

«Все понятно, откуда все это и у кого какой интерес. Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только потому, чтобы он начал войну», – заявил Сарджвеладзе в эфире телекомпании «Имеди» (цитата по «Sputnik Грузия»).

По мнению депутата, тема бывшего грузинского лидера негативно сказалась на хороших отношениях между двумя странами, их «принесли в жертву поддержке Саакашвили».

Премьер Грузии призвал Зеленского не вмешиваться в политическую жизнь республики

4 июля МИД Украины по поручению президента Украины Владимира Зеленского выразил грузинскому послу решительный протест из-за ситуации вокруг Саакашвили и призвал грузинские власти передать бывшего президента страны в Киев для дальнейшего лечения. МИД Грузии в ответ назвал требование Киева вмешательством во внутренние дела.

До этого, в феврале, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили говорил, что украинские власти не прекращают свои попытки втянуть республику в конфликт на Украине и открыть в стране «второй фронт». Но премьер заверил, что Грузии удалось избежать втягивания себя в конфликт.

В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. Изначально он находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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