В Грузии заявили о желании Киева привести к власти Саакашвили для начала войны

В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. Изначально он находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция.