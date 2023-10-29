Израиль возобновил работу второго водопровода из трех в секторе Газа
Израиль возобновил работу второго из трех водопроводов, которые снабжают водой сектор Газа, на территорию теперь может поступать около 28,5 млн л в день, сообщает The Times of Israel со ссылкой на координатора действий изральского правительства на территориях (COGAT, подразделение министерства обороны Израиля).
Водопровод, как отмечается, вновь был открыт 28 октября. Поставки в объеме 28,5 млн л в день покрывают чуть более половины объема ресурсов, которые Газа получала до начала военных действий.
По словам представителя COGAT, Израиль перекрыл подачу водопроводной воды в сектор Газа 9 октября, на прошлой неделе вновь открыл один из южных трубопроводов с уменьшенным потоком. По данным координатора, воды и продовольствия для удовлетворения гуманитарных потребностей жителей Газы сейчас достаточно.
Неназванный высокопоставленный представитель COGAT заявил, что больницы в секторе Газа представляют собой «военную оперативную инфраструктуру». В подразделении минобороны пояснили, что группировка «Хамас» снабжает топливом больницы на территории, чтобы они могли работать на дизельных генераторах. Отчасти это делается для того, чтобы сохранить больницы занятыми, поскольку боевики, как утверждается, построили под медицинскими учреждениями «центры управления и контроля».
После начала боевых действий между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем 7 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива.
15 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что власти возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.