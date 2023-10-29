Израиль возобновил работу второго водопровода из трех в секторе Газа

Неназванный высокопоставленный представитель COGAT заявил, что больницы в секторе Газа представляют собой «военную оперативную инфраструктуру». В подразделении минобороны пояснили, что группировка «Хамас» снабжает топливом больницы на территории, чтобы они могли работать на дизельных генераторах. Отчасти это делается для того, чтобы сохранить больницы занятыми, поскольку боевики, как утверждается, построили под медицинскими учреждениями «центры управления и контроля».