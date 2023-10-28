Лавров призвал создать гуманитарные программы по спасению жителей Газы

Люди в секторе Газа оказались в блокаде, у них нет воды, электричества и продовольствия, отметил министр. Ранее в проекта резолюции ООН Россия призвала «к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня по гуманитарным соображениям». Этот вариант российская сторона, по словам Лаврова, продвигала в Совбезе ООН вместе с Китаем и арабскими странами, но США наложили на него вето, «подтвердив, что в их задачу входит всячески поддержать Израиль в любых его действиях».