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Политика

Лавров призвал создать гуманитарные программы по спасению жителей Газы

Ведомости

Необходимо останавливать боевые действия в секторе Газа и создать гуманитарные программы по спасению населения палестинских территорий, иначе есть риск возникновения катастрофы. Об этом заявил в интервью белорусскому агентству «БелТА» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят 2 млн жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие десятилетия, если не на столетия. Поэтому, конечно, нужно останавливаться и нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения», – сказал Лавров.

Люди в секторе Газа оказались в блокаде, у них нет воды, электричества и продовольствия, отметил министр. Ранее в проекта резолюции ООН Россия призвала «к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня по гуманитарным соображениям». Этот вариант российская сторона, по словам Лаврова, продвигала в Совбезе ООН вместе с Китаем и арабскими странами, но США наложили на него вето, «подтвердив, что в их задачу входит всячески поддержать Израиль в любых его действиях».

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Лавров добавил, что в Москве неоднократно говорили израильским коллегам, что без создания палестинского государства путем переговоров ситуация «не успокоится». Израиль будет жить в окружении «неустойчивых палестинских территорий», и в отсутствии этой страны оттуда постоянно будет исходить угроза для еврейского государства, пояснил министр.

25 октября Россия и Китай проголосовали против предложенной США Совету безопасности ООН резолюции по конфликту на Ближнем Востоке. Как уточнили в ООН, американский вариант не содержит призыва о прекращении огня. Спустя два дня Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

Последние недели ЦАХАЛ анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Израиль объявил о ее начале 27 октября. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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