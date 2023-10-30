МИД Израиля подтвердил гибель взятой в заложники гражданки Германии в Газе
Тело гражданки Германии и Израиля Шани Лук, которую боевики группировки «Хамас» взяли в заложники, найдено и опознано. Об этом сообщил МИД Израиля в X (ранее Twitter).
«Мы с прискорбием сообщаем, что смерть 23-летней гражданки Германии и Израиля Шани Лук подтвердилась», – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что немка, похищенная на музыкальном фестивале, была подвергнута пыткам и «выставлена напоказ в Газе».
Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt выразил соболезнование семье погибшей девушки. По его словам, тела еще около 40 жертв боевиков пока не опознаны.
Ранее сегодня гибель Шани Лук подтвердила ее мать. «К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», – сказала Рикарда Лук телеканалу NTV.
После нападения боевиков «Хамас» на Израиль 7 октября в сети распространилось видео с лежащей в грузовике девушкой с татуировками на ногах. Газета Bild писала, что это Шани Лук, ее узнала мать. Рикарда Лук предполагала, что Шани выжила, но находится в тяжелом состоянии с травмой головы в больнице в секторе Газа.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.
В конце октября Reuters со ссылкой на израильское правительство сообщал, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда. Боевики отмечали, что в результате ударов Израиля погибли почти 50 заложников.