МИД Израиля подтвердил гибель взятой в заложники гражданки Германии в Газе

После нападения боевиков «Хамас» на Израиль 7 октября в сети распространилось видео с лежащей в грузовике девушкой с татуировками на ногах. Газета Bild писала, что это Шани Лук, ее узнала мать. Рикарда Лук предполагала, что Шани выжила, но находится в тяжелом состоянии с травмой головы в больнице в секторе Газа.