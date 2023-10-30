Посол исключил прямые переговоры Израиля и «Хамаса»

11 октября, через четыре дня после начала боевых действий, представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявлял, что Израиль может вернуться к переговорам с «Хамасом» только после достижения всех целей военной операции в секторе Газа. Он отмечал, что группировка «вовсе не служит общему делу палестинцев и не способствуют примирению с Тель-Авивом», а хочет создать палестинское государство «на руинах» Израиля, а не «бок о бок» с ним.