Посол исключил прямые переговоры Израиля и «Хамаса»
Переговоров между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» нет и не может быть. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
«Нет прямых переговоров между Израилем и "Хамас" и не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий», – сказал он в эфире «России 24» (цитата по ТАСС). Он добавил, что у Израиля нет информации о состоянии заложников.
11 октября, через четыре дня после начала боевых действий, представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявлял, что Израиль может вернуться к переговорам с «Хамасом» только после достижения всех целей военной операции в секторе Газа. Он отмечал, что группировка «вовсе не служит общему делу палестинцев и не способствуют примирению с Тель-Авивом», а хочет создать палестинское государство «на руинах» Израиля, а не «бок о бок» с ним.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки на еврейское государство.
ЦАХАЛ объявила 27 октября о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. В представительстве армии заявляли, что израильская армия переходит к «новой фазе» войны с «Хамасом». Посол Бен Цви уточнял, что Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в Газе.
26 октября представители группировки посетили Москву. В МИД России уточняли, что в ходе визита обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа. После этого МИД Израиля выразил протест послу России в еврейском государстве Анатолию Викторову в связи с визитом делегации «Хамаса» в Москву.