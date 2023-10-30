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Политика

Посол исключил прямые переговоры Израиля и «Хамаса»

Ведомости

Переговоров между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» нет и не может быть. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Нет прямых переговоров между Израилем и "Хамас" и не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий», – сказал он в эфире «России 24» (цитата по ТАСС). Он добавил, что у Израиля нет информации о состоянии заложников.

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11 октября, через четыре дня после начала боевых действий, представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявлял, что Израиль может вернуться к переговорам с «Хамасом» только после достижения всех целей военной операции в секторе Газа. Он отмечал, что группировка «вовсе не служит общему делу палестинцев и не способствуют примирению с Тель-Авивом», а хочет создать палестинское государство «на руинах» Израиля, а не «бок о бок» с ним.

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки на еврейское государство.

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ЦАХАЛ объявила 27 октября о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. В представительстве армии заявляли, что израильская армия переходит к «новой фазе» войны с «Хамасом». Посол Бен Цви уточнял, что Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в Газе.

26 октября представители группировки посетили Москву. В МИД России уточняли, что в ходе визита обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа. После этого МИД Израиля выразил протест послу России в еврейском государстве Анатолию Викторову в связи с визитом делегации «Хамаса» в Москву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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