МИД Израиля выразил протест послу РФ после визита делегации «Хамаса» в Москву

26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве. В МИДе сообщили, что в ходе визита члена политбюро «Хамаса» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил общение с «Хамасом» на уровне Кремля.