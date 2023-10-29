МИД Израиля выразил протест послу РФ после визита делегации «Хамаса» в Москву
МИД Израиля выразил протест послу России в еврейском государстве Анатолию Викторову в связи с визитом делегации «Хамаса» в Москву. Об этом сообщило израильское внешнеполитическое ведомство.
Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения «Хамаса» со стороны Москвы, а также действия России в международных организациях, подчеркнула заместитель гендиректора МИДа по делам Евразии Симона Гальперин.
«Принятие у себя лидеров «Хамаса», которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян», – подытожили в МИДе.
26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве. В МИДе сообщили, что в ходе визита члена политбюро «Хамаса» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил общение с «Хамасом» на уровне Кремля.
27 октября министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсетях назвал визит представителей «Хамаса» в Москву «встречей тирании с терроризмом». Посольство России в Великобритании и Северной Ирландии в ответ заявило, что высказывания Шаппса носят «откровенно хамский и провокационный характер».