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МИД Израиля выразил протест послу РФ после визита делегации «Хамаса» в Москву

Ведомости

МИД Израиля выразил протест послу России в еврейском государстве Анатолию Викторову в связи с визитом делегации «Хамаса» в Москву. Об этом сообщило израильское внешнеполитическое ведомство.

Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения «Хамаса» со стороны Москвы, а также действия России в международных организациях, подчеркнула заместитель гендиректора МИДа по делам Евразии Симона Гальперин.

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«Принятие у себя лидеров «Хамаса», которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян», – подытожили в МИДе.

26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве. В МИДе сообщили, что в ходе визита члена политбюро «Хамаса» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил общение с «Хамасом» на уровне Кремля.

27 октября министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсетях назвал визит представителей «Хамаса» в Москву «встречей тирании с терроризмом». Посольство России в Великобритании и Северной Ирландии в ответ заявило, что высказывания Шаппса носят «откровенно хамский и провокационный характер».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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