Россия сочла хамскими высказывания британского министра о контактах с «Хамас»

19 октября в центре Лондона прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины, участниками которой стали до 100 000 человек. Протестующие требовали прекратить блокаду сектора Газа и остановить авиаудары Израиля по гражданским объектам. В ответ британские власти призвали участников демонстрации также учитывать чувства еврейской общины Лондона, которая скорбит по жертвам атаки «Хамаса».