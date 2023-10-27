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Политика

Россия сочла хамскими высказывания британского министра о контактах с «Хамас»

Ведомости

Комментарии министра обороны Великобритании Гранта Шаппса по поводу визита делегации «Хамас» в Москву носят «откровенно хамский и провокационный характер». Об этом заявило посольство России в Великобритании и Северной Ирландии.

«Тщетно обвиняя Россию в поддержке терроризма, британец словно фокусник пытается увести внимание от несбалансированной линии самого Лондона в ближневосточном урегулировании», – отметили в посольстве.

Диппредставительство подчеркивает, что встречи в Москве были направлены, прежде всего, на освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, среди которых есть и британские подданные.

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«Лондону пора понять, что прекратить страдания невинных людей и добиться освобождения насильно удерживаемых лиц можно только через обеспечение прекращения огня и налаживание диалога со всеми сторонами конфликта», – напомнили в посольстве.

27 октября Шаппс в соцсетях назвал визит представителей «Хамас» в Москву «встречей тирании с терроризмом». 

19 октября в центре Лондона прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины, участниками которой стали до 100 000 человек. Протестующие требовали прекратить блокаду сектора Газа и остановить авиаудары Израиля по гражданским объектам. В ответ британские власти призвали участников демонстрации также учитывать чувства еврейской общины Лондона, которая скорбит по жертвам атаки «Хамаса». 

26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что представители палестинской группировки «Хамас» находятся с визитом в Москве. В МИДе сообщили, что в ходе визита члена политбюро «Хамас» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил общение с «Хамасом» на уровне Кремля.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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