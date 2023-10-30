«Хамас» опубликовал видео с пленными женщинами

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны в ответ начала операцию «Железные мечи». СМИ сообщали, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда. Боевики отмечали, что в результате ударов Израиля погибли почти 50 заложников.