«Хамас» опубликовал видео с пленными женщинами
76-секундный ролик, в котором показаны три израильские женщины, призывающие к обмену пленными, опубликовали в Telegram-канале палестинского движения «Хамас».
«Несколько заключенных-сионистов Кассама направляют послание Нетаньяху и сионистскому правительству», – указано в подписи к видеозаписи.
В видеозаписи пленные также критикуют израильское правительство за неспособность защитить людей во время нападения «Хамаса» 7 октября.
Телеканал Al Jazeera уточняет, что одна из пленниц напрямую обращается к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Неясно, были ли это ее слова или ее вынудили. Личности женщин пока не установлены.
В ответ канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала заявление, в котором видеоролик назвали «жестокой психологической пропагандой»
«Мы поддерживаем семьи. Мы сделаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой», – цитирует Al Jazeera ответ канцелярии.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны в ответ начала операцию «Железные мечи». СМИ сообщали, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда. Боевики отмечали, что в результате ударов Израиля погибли почти 50 заложников.