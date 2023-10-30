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Политика

«Хамас» опубликовал видео с пленными женщинами

Ведомости

76-секундный ролик, в котором показаны три израильские женщины, призывающие к обмену пленными, опубликовали в Telegram-канале палестинского движения «Хамас».

«Несколько заключенных-сионистов Кассама направляют послание Нетаньяху и сионистскому правительству», – указано в подписи к видеозаписи.

В видеозаписи пленные также критикуют израильское правительство за неспособность защитить людей во время нападения «Хамаса» 7 октября.

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Телеканал Al Jazeera уточняет, что одна из пленниц напрямую обращается к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Неясно, были ли это ее слова или ее вынудили. Личности женщин пока не установлены.

В ответ канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала заявление, в котором видеоролик назвали «жестокой психологической пропагандой»

«Мы поддерживаем семьи. Мы сделаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой», – цитирует Al Jazeera ответ канцелярии.

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны в ответ начала операцию «Железные мечи». СМИ сообщали, что «Хамас» взял в заложники 222 человека. Среди них 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда. Боевики отмечали, что в результате ударов Израиля погибли почти 50 заложников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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