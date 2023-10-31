Антонов назвал попытки подорвать конституционный строй РФ обреченными на провал
Посол России в США Анатолий Антонов назвал любые попытки иностранных государств подорвать российский конституционный строй обреченными на провал. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы СМИ о реакции администрации президента США на беспорядки в Махачкале.
«Вашингтону пора зарубить на носу: любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия, которыми Россия отличалась испокон веков, обречены на провал», – сказал он.
Антонов также назвал реакцию администрации президента США и местных СМИ «желчной». «Здесь, видимо, остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки», – добавил он.
Посол в США также рекомендовал зарубежным государствам обратить внимание на обеспечение безопасности собственных граждан, а не на разжигание конфликтов в других странах.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал беспорядки в Махачкале «пугающей демонстрацией фанатизма ненависти».
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По последним данным, задержано 83 участника протестов. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.