В Дагестане задержаны 83 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы «за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира».