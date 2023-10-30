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Политика

В Дагестане задержаны 83 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ведомости

На данный момент задержаны 83 человека, принимавших участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Полицейские провели более 50 обысков, изъяли технику и телефоны, доказывающие причастность этих людей к организации и участию в массовых беспорядках.

«Оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов. Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены», – добавили в ведомстве.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы «за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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