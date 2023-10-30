В Дагестане задержаны 83 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы
На данный момент задержаны 83 человека, принимавших участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Полицейские провели более 50 обысков, изъяли технику и телефоны, доказывающие причастность этих людей к организации и участию в массовых беспорядках.
«Оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов. Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены», – добавили в ведомстве.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы «за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира».