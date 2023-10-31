В Кремле назвали причины событий в Дагестане

«Я хочу в этой связи (в связи с выявленной природой беспорядков в Дагестане. – "Ведомости") задаться вопросом – ну разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане, – сообщил Путин. – Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе».