В Кремле назвали причины событий в Дагестане

В Кремле назвали причины событий в ДагестанеВладимир Путин провел совещание с членами Собеза, правительства и силовиками
Беспорядки в Дагестане были «инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб», заявил президент России Владимир Путин в обращении, которое показали вечером 30 октября по федеральным каналам. О том, что в Кремле считают «события вокруг аэропорта Махачкалы» во многом «результатом вмешательства извне, включая и информационное воздействие извне», предупредил еще днем 30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По случаю массовых беспорядков Путин и назначил на вечер 30 октября в Ново-Огареве закрытое совещание с членами Совбеза, правительства и руководством силовых ведомств.
«Я хочу в этой связи (в связи с выявленной природой беспорядков в Дагестане. – "Ведомости") задаться вопросом – ну разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане, – сообщил Путин. – Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе».
По словам президента, на недавней встрече с лидерами религиозных объединений он «говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества». «Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», – отметил Путин.
Лжи теперь, судя по всему, будет меньше. Во всяком случае, незадолго до начала совещания и обращения Путина (было назначено на 19.00) основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке канала «Утро Дагестан», распространявшего призывы к беспорядкам в республике. СМИ связывали этот ресурс с проживающим на Украине бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов).
Сами беспорядки, обернувшиеся жертвами, начались вечером 29 октября: толпа активистов ворвалась в аэропорт на фоне прибытия туда рейса из Тель-Авива. На борту, как позднее заявил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов, находились в основном женщины и дети. По факту событий возбуждено уголовное дело, задержано 60 активистов, в общей сложности установлено 150 подозреваемых.
С чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса – с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности. <…> Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден.
Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября уже предложил погромщикам заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения специальной военной операции. Он признал, что «пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону проведения СВО». По мнению Меликова, люди «должны делать это осознанно».
В ходе столкновений получили ранения девять сотрудников полиции. Всего же, по данным минздрава Дагестана, пострадало более 20 человек, из них 10 находятся в больницах региона, состояние двух оценивается как крайне тяжелое. В ГУ МВД по СКФО уточнили, что массовые беспорядки в аэропорту пресечены, сейчас он находится под контролем. Открыть его планируется в ночь на 31 октября.
К выводу о том, что массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы извне, пришли не только в Кремле, но также в парламенте, общественных и религиозных организациях РФ. В Госдуме с повышенным вниманием отнеслись к заявлению властей Дагестана «о причастности врагов России к провокациям в республике», заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев («Единая Россия»). По его словам, «не новость, что Запад усиливает попытки разжечь в России межнациональную рознь».
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас утром 30 октября написал в своем Telegram-канале, что организаторы и участники массовых беспорядков в Дагестане «должны быть привлечены к уголовной ответственности, а правопорядок в республике восстановлен в кратчайшие сроки». По его мнению, «трагические события на Ближнем Востоке не могут быть поводом для разжигания межнациональной розни в России».
Кто участвовал в совещании с Путиным
Совещание проходило с участием премьер-министра Михаила Мишустина, первого вице-премьера Андрея Белоусова, председателя обеих палат парламента Вячеслава Володина, руководства Совета безопасности РФ (Дмитрий Медведев и Николай Патрушев), главы МИДа Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, Росгвардии – Виктора Золотова, СВР – Сергея Нарышкина, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и первого замглавы МВД Александра Горового.
Инициатива комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России о дополнительных мерах реагирования на ситуации, подобные беспорядкам в аэропорту Махачкалы, является важной, поскольку «прошедшие события показали, что противники России активно пользуются проблемами для нанесения ущерба стране», говорит президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
«Когда речь идет о профилактике и предотвращении межнациональных конфликтов, существует очень тонкая грань, когда заканчивается зона ответственности органов государственной власти и начинается компетенция правоохранительных органов», – замечает он. По мнению политического эксперта, «очевидно, что работа по профилактике различных конфликтов – межнациональных, бытовых, экологических – и предотвращение их масштабирования и политизации станет важной частью работы внутриполитических блоков администраций субъектов следующие несколько лет».
Духовное управление мусульман России (ДУМ) накануне выступило с обращением «в связи с антисемитскими происшествиями в регионах РФ». В нем говорится, что «издавна народы России живут вместе, в единой семье народов, сберегают свою самобытность и уникальные религиозно-культурные традиции». «Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными», – говорится в обращении. ДУМ призвало органы власти «реагировать на инциденты незамедлительно, грамотно и сдержанно». «Готовы объяснить представителям органов власти отношение ислама к подобным эксцессам», – заявили в ДУМ.
С заявлением в связи с событиями в аэропорту Махачкалы выступил также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки, и призвал прислушаться к их словам. «Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества», – заявил предстоятель РПЦ, добавив, что не сомневается в участии «в провоцировании данного инцидента» сил, «не гнушающихся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране».