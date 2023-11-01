Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает пресс-служба Кремля.
В рамках разговора главы государств обсудили вопросы подготовки к заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет 23 ноября в Минске.
Помимо этого, Путин и Лукашенко рассмотрели актуальную тематику «развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии». Лидеры стран подтвердили готовность совместно работать «в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества».
В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 15 сентября в Сочи. Тогда они обсудили ситуацию на Украине, отношения с КНДР, а также экономическое сотрудничество двух стран в сферах сельского хозяйства, промышленности и работу в области импортозамещения.