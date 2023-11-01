Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 15 сентября в Сочи. Тогда они обсудили ситуацию на Украине, отношения с КНДР, а также экономическое сотрудничество двух стран в сферах сельского хозяйства, промышленности и работу в области импортозамещения.